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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

کرمانشاه ۱۷ آبان میزبان پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

کرمانشاه ۱۷ آبان میزبان پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس می‌شود

کرمانشاه- هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس ۱۷ آبان‌ماه وارد استان کرمانشاه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان کرمانشاه میزبان پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود؛ رویدادی معنوی که بار دیگر فضای این استان را با یاد و نام شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت همراه می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آیین استقبال از پیکر مطهر این شهدای گران‌قدر روز ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور خواهند یافت.

این آیین فرصتی برای تجدید میثاق مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار استان با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی و پاسداشت فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس خواهد بود.

جزئیات مربوط به مسیرهای استقبال، آیین وداع و مراسم تشییع پیکر مطهر این هشت شهید گمنام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6994166

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