شرودر : مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي يكي از مهمترين رويدادهاي سال 2004 ميلادي بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در ادامه اين مقاله نوشت : تلاش كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در خصوص آغاز مذاكرات جدي پيرامون پيوستن تركيه به اين اتحاديه نه تنها گام مثبت و مهمي براي اعضا بلكه براي تمامي كشورهاي اروپايي بشمار مي آيد .
صدر اعظم آلمان همچنين تصريح كرد : برلين همواره از تركيه بعنوان يكي از مهمترين شركاي خود نام برده و در نظر دارد با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي روابط دوجانبه خود را بهبود بخشد . وي با اشاره به اهميت وضعيت اقتصادي تركيه افزود : آنكارا مي تواند اقتصاد اروپا را متحول كند .
گفتني است آلمان همواره يكي از موافقان پيوستن تركيه در اتحاديه اروپايي است و اين امر را مسئله مهمي براي اين اتحاديه مي داند .
صدراعظم آلمان پيش از اين در ديدار و گفتگو با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه آمادگي برلين را براي حمايت از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي اعلام كرده بود .
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