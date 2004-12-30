شرودر : مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي يكي از مهمترين رويدادهاي سال 2004 ميلادي بود

صدراعظم آلمان در آستانه سال نو ميلادي در مقاله اي كه براي روزنامه هندلزبلات به رشته تحرير در آورده از موافقت اتحاديه اروپايي با پيوستن تركيه به اين اتحاديه بعنوان يكي از مهمترين رويدادهاي سال جاري ميلادي نام برد .