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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۴

شرودر : مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي يكي از مهمترين رويدادهاي سال 2004 ميلادي بود

صدراعظم آلمان در آستانه سال نو ميلادي در مقاله اي كه براي روزنامه هندلزبلات به رشته تحرير در آورده از موافقت اتحاديه اروپايي با پيوستن تركيه به اين اتحاديه بعنوان يكي از مهمترين رويدادهاي سال جاري ميلادي نام برد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گرهارد شرودر "  صدراعظم آلمان در ادامه اين مقاله نوشت : تلاش كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي  در خصوص آغاز مذاكرات جدي پيرامون پيوستن تركيه به اين اتحاديه نه تنها گام مثبت و مهمي براي اعضا بلكه براي تمامي كشورهاي اروپايي بشمار مي آيد .

صدر اعظم آلمان همچنين تصريح كرد : برلين همواره از تركيه بعنوان يكي از مهمترين شركاي خود نام برده و در نظر دارد با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي روابط دوجانبه خود را بهبود بخشد .  وي  با اشاره به اهميت وضعيت اقتصادي تركيه افزود : آنكارا مي تواند اقتصاد اروپا را متحول كند .

گفتني است آلمان همواره يكي از موافقان پيوستن تركيه در اتحاديه اروپايي است و اين امر را مسئله مهمي براي اين اتحاديه مي داند .

صدراعظم آلمان پيش از اين در ديدار و گفتگو با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه آمادگي برلين را براي حمايت از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي اعلام كرده بود .

کد مطلب 143768

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