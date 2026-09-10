  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به «النبطیه» در جنوب لبنان+ فیلم

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به «النبطیه» در جنوب لبنان+ فیلم

رژیم صهیونیستی شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب لبنان را در عرض کمتر از یک ساعت سه بار هدف حمله هوایی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب این کشور را در سه نوبت هدف حمله هوایی قرار داد.

منابع لبنانی همچنین از حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر به این شهرک خبر دادند.

کد مطلب 6943295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها