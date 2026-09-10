حملات هوایی رژیم صهیونیستی به «النبطیه» در جنوب لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتشبس در جنوب لبنان، شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب این کشور را در سه نوبت هدف حمله هوایی قرار داد.
منابع لبنانی همچنین از حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر به این شهرک خبر دادند.
رژیم صهیونیستی شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب لبنان را در عرض کمتر از یک ساعت سه بار هدف حمله هوایی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتشبس در جنوب لبنان، شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب این کشور را در سه نوبت هدف حمله هوایی قرار داد.
منابع لبنانی همچنین از حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر به این شهرک خبر دادند.
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