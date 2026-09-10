حملات هوایی رژیم صهیونیستی به «النبطیه» در جنوب لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، شهرک «النبطیه الفوقا» در جنوب این کشور را در سه نوبت هدف حمله هوایی قرار داد.

منابع لبنانی همچنین از حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر به این شهرک خبر دادند.