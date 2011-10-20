دو جایگاه CNG در پارس آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقا محمدیان عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی پارس آباد افزود: این شهرستان دومین شهر پرجمعیت استان بوده، اما به لحاظ جایگاه های سوخت بویژه CNG با کمبودهایی روبروست.

وی با بیان اینکه در این خصوص برنامه های مطلوبی امسال اجرا می شود، افزود: علاوه بر این در صورت تکمیل و تجهیز جایگاه سوخت فرودگاه پارس آباد، این شرکت آماده سوخت رسانی به این بخش را نیز دارد.

مدیرشرکت فرآورده های نفتی استان با اشاره به از ایجاد انبار نفت مخازنی به منظور ذخیره سازی بنزین، نفت سفید و گازوئیل در این شهرستان اضافه کرد: این انبار نفتی 120میلیون لیتر ظرفیت داشته و از خط لوله مستقیم تغذیه می کند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر مصرف حاملهای انرژی در این شهرستان از آغاز طرح هدفمندی یارانه های بیان داشت: در طی 9 ماهه گذشته مصرف بنزین سوپر40 درصد، بنزین معمولی پنج درصد، نفت سفید 20 درصد و گازوئیل 13 در صد کاهش نشان می دهد.

آقا محمدیان همچنین به تغییر مدیر حوزه فرآورده های نفتی این شهرستان اشاره کرد و یادآورش شد: با توجه به موقعیت حساس و مرزی این شهرستان، سعی شده مدیران ارزشی و با تجربه ای برای این شهر انتخاب شود.

فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه با انتقاد از کمبود جایگاه CNG و صفهای طولانی شهروندان برای سوختگیری گاز ابراز داشت: این در حالی است که براساس آمارهای موجود، تعداد خودروهای این شهر با هفت شهر دیگر استان برابری می کند.

ولی کریمی خواستار ایجاد یک جایگاه CNG در در بخش تازکند این شهرستان شد و اصریح کرد: با راه اندازی این جایگاه در این بخش عمده مشکلات مربوط به سوخت حل خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت این شهرستان و قرار داشتن در مسیر ترانزیت گفت: پارس آباد در مسیر ترانزیتی جمهوری آذربایجان به کشور خود مختار نخجوان بوده و نیازمند جایگاه های سوخت بیشتری است.

وکیل سپه با اشاره به تعطیلی برخی از جایگاه سوخت این شهرستان عنوان کرد: جایگاه سوخت "کتابچی" در این شهرستان از قدمت بالای برخوردار بوده و باید با رفع مشکلات آن مجددا بازگشایی شود.

در پایان این مراسم سیدسیف الله سیفی به عنوان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان پارس آباد معرفی شد.

