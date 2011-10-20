سیف الاسلام در محاصره انقلابیون قرار گرفت/ اعلام کشته شدن معتصم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی لیبی وابسته به انقلابیون در خبری فوری گزارش داد کاروانی که سیف الاسلام قذافی به همراه آن از سرت فرار کرده بود، هدف بمباران قرار گرفت.



یک منبع نظامی لیبی هم به العربیه گفت انقلابیون کاروانی را که سیف الاسلام قذافی با آن فرار کرده، در محاصره خود قرار داده اند.



خبر دیگر اینکه شورای ملی انتقالی لیبی از الجزایر خواست اعضای خانواده قذافی را که در این کشور به سر می برند، تحویل دهد.



شبکه الجزیره نیز تصاویر ورود جسد قذافی به شهر مصراته را پخش کرد.



کشورهای فرانسه و انگلیس به کشته شدن قذافی واکنش نشان دادند، فرانسه اعلام کرد پایان دیکتاتوری در لیبی با کشته شدن قذافی فرا رسید.



شبکه الجزیره نیز به نقل از شورای انتقالی اعلام کرد معتصم قذافی به هنگام تلاش برای درگیری با کسانی که وی را دستگیر کرده بودند، کشته شد.