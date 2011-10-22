تعیین نرخ جدید کرایه تاکسی های کرج به صورت کارشناسی تنظیم شد

کریم افشار درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نرخ های جدید با هماهنگی و تعامل مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی و شهرداری کرج پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی شده خطوط، تنظیم شد.

وی تامین حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان سازمان تاکسیرانی کرج را در تعیین نرخ کرایه تاکسی مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: نرخ های جدید با توجه به در نظر گرفتن این دو آیتم مهم تنظیم شده است.

این مسئول با بیان اینکه، نرخ های کرایه تاکسی از فرمول های استاندارد و ابلاغی وزارت کشور تبعیت می کند، بیان کرد: مسافت و میزان پیموده شده توسط تاکسی ها از محور های تعیین نرخ کرایه می باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری، هزینه های تاکسیرانان و هزینه های احتمالی خودرو ها را در تنظیم جدول نرخ کرایه ها مهم ارزیابی کرد و افزود: طبق مصوبه شورا و کارشناسی مسیرهای خطی تاکسیرانی، نرخ مصوب برای مسیر چهار راه طالقانی به آزادگان دو هزار و 500 ریال می باشد که این نرخ برای میدان طالقانی از مبدا عنوان شده، 500 ریال افزایش می یابد.

افشار، میزان نرخ تعیین شده از چهار راه طالقانی به مقصد های چهار راه مصباح، میدان امام حسین و دادگستری را به ترتیب دو هزار و 750 ، سه هزار و سه هزار و 250 ریال ذکر کرد.

وی با اشاره به وجود هشت خط تاکسیرانی با مبداء میدان آزادگان اظهارداشت: مقصد های تعیین شده برای این خط شامل بعثت، جنگلبانی مسکونی انتهای بلوار کوهسار، تربیت بدنی، میدان مهران، فلکه اول مطهری، خیابان دکتر همایون، ده حسن آباد و شهرک اوج، دانشگاه آزاد اسلامی و 45 متری کاج می باشد.

افشار با بیان اینکه، میزان نرخ کرایه در خطوط میدان آزادگان - بعثت و جنگلبانی سه هزار و 250 ریال و از میدان آزادگان به تربیت بدنی دو هزار و 750 ریال تعیین شده است، افزود: میزان نرخ کرایه تاکسی در دیگر خطوطی که مبداء آن میدان آزادگان می باشد، دو هزار و 500 ریال است.



وی فعالیت خط تاکسیرانی دکتر همایون – اسلام آباد ر ا یادآور شد و بیان کرد: میزان نرخ کرایه در این خط نیز دو هزار و 500 ریال تعیین شده است.

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج در ادامه عنوان کرد: بیشترین نرخ کرایه تاکسی مربوط به خط مترو گلشهر - شهر جدید هشتگرد با 10 هزار و 500 ریال است.





