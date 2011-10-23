به گزارش خبرگزاری مهر، "مُدْهَامَّتَانِ؛ که از [شدت] سبزى سیه‏گون مى‏نماید" آیه 64 سوره الرحمن است که برای عنوان جشنواره جوانان مساجد کشور انتخاب شده است .

نشست خبری دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور با موضوع تشریح برنامه‏های هفتمین جشنواره سراسری قرآن با عنوان"مدهامَتان" برگزار می‏شود.

این نشست با حضور معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره جوانان و مسئولین اجرایی هفتمین جشنواره سراسری قرآن روز دوشنبه دوم آبانماه از ساعت 9:45 تا 10:45 در سالن جلسات ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجا کشور برگزار می‎شود.

این ستاد در خیابان شهید بهشتی، روبروی داروخانه شبانه روزی عباس آباد شماره 263 ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد واقع است.