عملکرد استانداران گلستان از ابتدا تاکنون نظرسنجی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نظرسنجی توسط وبلاگ گرگان نامه به صاحب امتیازی عبدالرضا چراغعلی انجام می شود.

چراغعلی عضو کانون نظام مهندسی ساختمان گلتسان و عضو شورای شهر گرگان است.

این نظر سنجی به مناسبت سالگرد تاسیس استان گلستان انجام می شود و به معرفی و بیان ویژگیهای استانداران این استان جدید التاسیس و معرفی اولویتها و اقدامات انجام شده از سوی آنها پرداخته می شود.

گلستان از سال 76 از استان مازندران جدا و مستقل شد و تاکنون شش استاندار بخود دیده است.

ابراهیم درازگیسو، علی اصغر احمدی، محمدهاشم مهیمنی، علی محمدشاعری، یحیی محمودزاده و جواد قناعت استانداران گلستان در دوره های مختلف بوده اند.

جواد قناعت از آذرماه سال 88 تاکنون به عنوان استاندار در گلستان مشغول فعالیت است.