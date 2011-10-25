دامپزشکان حیوانات پارک وحش صفه را کنترل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عصارزادگان با بیان اینکه توافقات اولیه صدور مجوز سازمان محیط‌‌ ‌زیست برای باغ وحش صفه صورت گرفته است، بیان داشت: روزانه به طور میانگین یک هزار و 500 تا دو هزار نفر از باغ‌ وحش صفه ویژه حیوانات علف‌خوار بازدید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پارک وحش ویژه حیوانات علف‌خوار با 50هزار مترمربع وسعت و دو میلیارد ریال اعتبار، با هدف ارتقای اطلاعات شهروندان به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در این باغ ‌وحش شتر دوکوهانه آذری، اسب پونی، قوچ و میش، بزکوهی، شتر مرغ، گراز، مرغ شاخدار، کل و بز، گوزن زرد اروپایی و قرمز نگهداری می‌شود.

شهردار منطقه پنج اصفهان گفت: به زودی تعدادی گونه جدید نیز برای این باغ خریداری می‌شود.

وی اظهار داشت: حیوانات پارک وحش صفه تحت کنترل دامپزشک و کارشناسان هستند.

عصارزادگان اضافه کرد: محوطه‌سازی، روشنایی، پیاده‌روسازی و دفتر پارک وحش صفه آماده بهره‌برداری است و کمین‌گاه حیوانات نیز مطابق با اقلیم کوه صفه در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که حیوانات این باغ به صورت طبیعی و در محیطی نیمه ‌باز نگهداری می‌شوند تا محیط طبیعی و طراوات آن برای بازدیدکنندگان حفظ شود.