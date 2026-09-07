بازنویسی ۹۵۰ عنوان کتاب درسی در ۱۲ پایه تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و برگزاری جایزه ملی شهید باهنر که در دانشگاه رفاه برگزار شد، با قدردانی از معلمان فرهیخته‌ای که دانش، تجربه و دستاوردهای حرفه‌ای خود را در قالب آثار مکتوب ارائه کرده‌اند، اظهار کرد: این آثار می‌تواند ذخیره‌ای ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت کشور باشد و باید زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت فراهم شود.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد و مجموعه‌هایی که در برگزاری آن نقش داشته‌اند، یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: شهریورماه، به‌واسطه شهادت این دو شهید بزرگوار و همچنین شهدای هفدهم شهریور، همواره یادآور ایثار و فداکاری مردانی است که برای اعتلای انقلاب و خدمت به مردم جان خود را فدا کردند.

کاظمی با اشاره به جایگاه شهیدان رجایی و باهنر به‌عنوان الگوهای مدیریت انقلابی و خدمت صادقانه، گفت: اگرچه دوران مدیریت و مسئولیت این دو شهید بسیار کوتاه بود، اما عمق و اثرگذاری مدیریت آنان به اندازه‌ای بود که همچنان از شهید رجایی و شهید باهنر به‌عنوان الگوهای دولت تراز یاد می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، ساده‌زیستی، اخلاص، تعهد، پایبندی به ارزش‌ها، دلسوزی، مردم‌داری و وفاداری به اصول و آرمان‌های انقلاب را از ویژگی‌های برجسته این دو شهید دانست و تصریح کرد: رفتار و سبک زندگی شهیدان رجایی و باهنر به‌گونه‌ای بود که حتی امروز نیز مسئولان خود را با این دو الگوی ماندگار مقایسه می‌کنند و آرمان خدمت صادقانه و بی‌تکلف آنان همچنان زنده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: جهت‌گیری این دو شهید، انقلابی و الهی بود؛ آنان در پی رضای خدا و خدمت به مردم بودند و مظهر کار و تلاش مؤمنانه و پایبندی به اصول به شمار می‌رفتند.

کاظمی در ادامه با تشریح نقش شهید باهنر در شکل‌گیری نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، گفت: یکی از بهترین سنت‌هایی که پس از انقلاب در کشور پایه‌گذاری شد، معاونت پرورشی بود که شهید باهنر در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشت.

وی افزود: شهید باهنر در جانمایی تربیت دینی در کتاب‌های درسی، انتقال مفاهیم و باورهای دینی و متناسب‌سازی نظام تعلیم و تربیت پیش از انقلاب با نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، نقشی کم‌نظیر ایفا کرد و از معماران نظام جدید تعلیم و تربیت کشور بود.

وزیر آموزش و پرورش، قلم و توانمندی شهید باهنر در نویسندگی و انتقال مفاهیم دینی را از ویژگی‌های برجسته او برشمرد و خاطرنشان کرد: نهادسازی و ساختارسازی در نظام تعلیم و تربیت، به‌ویژه در حوزه تربیت دینی و فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی، از میراث‌های ارزشمند شهید باهنر است که نباید فراموش شود.

کاظمی ادامه داد: شهیدان رجایی و باهنر هم از منظر ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی و هم از نظر نگاهشان به تعلیم و تربیت، برای جامعه امروز الگو و اسوه هستند. وقتی سبک زندگی این دو شهید را مرور می‌کنیم، برایمان شگفت‌انگیز است که یک رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر چگونه می‌توانستند تا این اندازه بی‌تظاهر، خالصانه، بی‌تکلف و فارغ از تفاوت‌های پیش و پس از مسئولیت، زندگی و خدمت کنند.

وی تعلیم و تربیت را اساس و زیربنای جامعه دانست و گفت: شهیدان رجایی و باهنر توجه ویژه‌ای به نظام تعلیم و تربیت، تقویت باورهای دینی و تحکیم هویت ملی و دینی داشتند و بخش مهمی از دغدغه و تلاش آنان در همین مسیر متمرکز بود.

کاظمی با اشاره به جایزه ملی شهید باهنر، اظهار کرد: این جایزه در آغاز مسیر خود قرار دارد و برای شکوفایی کامل، راه زیادی پیش رو دارد؛ اما یکی از خلأهای موجود ، این بود که رویدادی همچون این جشنواره وجود نداشت تا دانش و تجربه معلمان را در حوزه‌های مختلف یادگیری و تعلیم و تربیت گردآوری و به‌عنوان یک گنجینه ارزشمند در اختیار نظام آموزشی قرار دهد.

وی افزود: بسیاری از معلمان کشور سال‌ها از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت کرده‌اند و از دانش تخصصی و تجربه زیسته ارزشمندی برخوردارند. این دانش و تجربه باید شناسایی، ثبت و در اختیار بخش‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت: این سازمان ، بنا بر تأکید رهبر شهید ، قلب نظام تعلیم و تربیت است و یکی از مهم‌ترین نقاط کانونی آن، کتاب‌های درسی است؛ بنابراین آثار و تجربیات تولیدشده در این جشنواره می‌تواند کمک بزرگی به ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.

کاظمی تصریح کرد: این ظرفیت به‌ویژه در شرایط کنونی که تحول در برنامه درسی و بازنویسی برنامه‌های درسی در دستور کار قرار گرفته، اهمیت دوچندان دارد. بنا داریم در این مسیر، کتاب‌های درسی را در هر ۱۲ پایه و در مجموعه‌ای بالغ بر ۹۵۰ عنوان، بازنگری و بازنویسی کنیم و بدون تردید دانش و تجربه معلمان می‌تواند یکی از پشتوانه‌های ارزشمند این فرایند باشد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از «عقل جمعی» و «تجربه زیسته معلمان»، اظهار کرد: تولیدات این جشنواره می‌تواند دستمایه‌ای بسیار ارزشمند برای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشد تا از دانش جمعی و تجربه معلمان در مسیر اصلاح و ارتقای برنامه‌های آموزشی استفاده شود.

کاظمی از آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سازوکار استفاده مستقیم از این ظرفیت خبر داد و افزود: با برگزاری جلسات مشترک می‌توان زمینه استفاده صحیح و مؤثر از دانش تولیدشده در این جشنواره را فراهم کرد و معلمانی که این آثار و تولیدات را ارائه کرده‌اند، در گروه‌های تخصصی مرتبط با سازمان پژوهش حضور یابند و دیدگاه‌ها و تجربیات خود را مطرح کنند تا این ظرفیت در فرایندهای تخصصی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی کاربست تولیدات و محتوای جشنواره را مهم‌ترین دستاورد این رویداد پس از انتخاب آثار برگزیده دانست و گفت: این آثار باید هم در سازمان پژوهش و در فرایند تدوین و تألیف کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد و هم برای بهره‌برداری جامعه معلمان معرفی و در دسترس آنان قرار گیرد.

کاظمی همچنین تمرکز این جایزه بر کتاب، کتاب‌خوانی و تألیف کتاب را از دیگر ابعاد ارزشمند آن دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که کتاب، کتاب‌خوانی و قلم و قلم‌زنی با مظلومیت مواجه است، وظیفه داریم از این ظرفیت قدردانی کنیم و بیشترین بهره را از آن ببریم.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم چنین رویدادهایی، گفت: هدف اصلی حضور در این مراسم، قدردانی از معلمان، تقدیر از برگزارکنندگان این حرکت ارزشمند و گرامیداشت یاد و نام شهید باهنر بود؛ شهیدی که از معماران نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و حوزه پرورشی و فرهنگی کشور نیز به نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر مزین است.

کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: این دو شهید در کنار یکدیگر زیستند، مبارزه کردند، خدمت کردند و در نهایت نیز در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند و یاد و نام آنان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و نظام تعلیم و تربیت کشور ماندگار خواهد بود.