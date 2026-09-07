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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

توقیف ۱۵ میلیارد ریال کاغذ دیواری قاچاق در شاهرود

توقیف ۱۵ میلیارد ریال کاغذ دیواری قاچاق در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف و توقیف ۸۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش محموله ۱۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: مأموران یکی از ایستگاه‌های بازرسی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۸۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی را کشف کردند که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بود.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به ارزش‌گذاری کالای مکشوفه توسط کارشناسان اقتصادی، تاکید داشت: ارزش کاغذ دیواری‌های قاچاق کشف‌شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

شائینی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی افزود: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان را در دستور کار دارند.

کد مطلب 6939923

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