توقیف ۱۵ میلیارد ریال کاغذ دیواری قاچاق در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: مأموران یکی از ایستگاههای بازرسی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۸۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی را کشف کردند که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بود.
فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به ارزشگذاری کالای مکشوفه توسط کارشناسان اقتصادی، تاکید داشت: ارزش کاغذ دیواریهای قاچاق کشفشده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
شائینی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی افزود: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان را در دستور کار دارند.
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