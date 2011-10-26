تیم شهرداری یاسوج بازهم شگفتی آفرید/ لزوم حمایت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته تیم فوتبال شهرداری یاسوج در اولین حضور خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور تنها دو امتیاز دیگر نیاز داشت تا قدم به لیگ برتر نهد اما در نهایت این تیمهای با تجربه داماش گیلان و فجر سپاسی شیراز بودند که مسافر لیگ برتر شدند.

این تیم همچنین سال گذشته در جام حذفی کشور توانست تیم ذوب آهن اصفهان را درست چند روز پس از کسب عنوان نائب قهرمانی آسیا در فولادشهر حذف کند و با شکست کاوه تهران، رقیب آبی پوشان پایتخت در مرحله یک چهارم نهایی شود.

اگر چه شهرداری یاسوج در یک بازی آبرومندانه نتیجه را به استقلال واگذار کرد اما نه این شکست در جام حذفی و نه حتی عدم صعود به لیگ برتر چیزی از ارزشهای این تیم جوان کم نکرد.

با این حال عصر سه شنبه و در روزی که استادیوم هشت هزار نفری تختی یاسوج 12 هزار نفر را بر روی سکوهای خود و ساختمانهای اطراف می دید، دو تیم شهرداری یاسوج و تراکتورسازی تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف هم رفتند.

اگرچه دوتیم در یک بازی پایاپای در 120 دقیقه به تساوی رضایت دادند اما در نهایت این تیم شهرداری بود که تیم تراکتورسازی تبریز را در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر سه شکست داد و رقیب سرسخت خود را از جام حذفی کنار گذاشت.

120 دقیقه حاکم میدان بودیم

سرمربی تیم شهرداری یاسوج در خصوص این بازی گفت: تیم شهرداری با یک بازی منطقی در طول 120 دقیقه حاکم توپ و میدان بود.

عباس چمنیان در پایان بازی عصر سه شنبه تیم فوتبال شهرداری یاسوج با تراکتورسازی تبریز افزود: بازیکنان شهرداری به خوبی برنامه های کادر فنی را در زمین پیاده کردند و تیم ما حتی فرصت داشت در جریان بازی پیروز میدان شود.

وی بیان کرد: نباید فراموش کنیم که تیم تراکتورسازی تیم بزرگی است و مربی بزرگی نیز دارد و شهرداری در مقابل همچون تیمی پیروز میدان شد.

چمنیان بیان داشت: تیم شهرداری در چند بازی اخیر روند صعودی داشته و امیدوارم این روند در بازی های آینده لیگ و جام حذفی ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده تماشاگران در این بازی گفت: بی شک داشتن این همه هوادار برای هرتیمی نعمت بسیار بزرگی است و خوشبختانه ما از این نعمت برخوردار هستیم.

روزی که تماشاگران هم پا به توپ شدند

در اواسط نیمه دوم این بازی یک تماشاگر وارد زمین شد و پس از آنکه به سمت سیاوش اکبرپور بازیکن تراکتورسازی رفت و او را بوسید، توسط پلیس دستگیر شد.

در اواخر نیمه دوم نیز تماشاگری دیگر با عبور از فنسهای دور زمین به سمت مهرداد قباخلو مهاجم تیم شهرداری یاسوج رفت و وی را در آغوش گرفت.این تماشاگر نیز توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.

با این حال پس از پایان بازی و برد تیم شهرداری یاسوج بیش از دو هزار تماشاگر با عبور از فنس ها وارد زمین شدند و بازیکنان شهرداری را بر دوش کشیدند.

تماشاگران همچنین با حضور در خیابانهای مرکزی شهر یاسوج به شادی پرداختند و دقایقی عبور و مرور در مرکز این شهر را مختل کردند.

با این حال جوانان کهگیلویه وبویراحمد امسال نیز چون سالهای اخیر چشمشان به افتخار آفرینی تنها تیم پایتخت طبیعت ایران است.

جوانانی که نه سینما دارند، نه سرگرمی و نه کمترین امکانات تفریحی و تنها دلخوشیشان بازیهای شهرداری است و امیدی که به صعود این تیم به لیگ برتر و موفیت در جام حذفی بسته اند.

نوبت مسئولان استان است

تیم شهرداری یاسوج در حالی توانست تراکتور را شکست دهد که بی ثباتی مدیریتی در شهرداری این شهر مشکلاتی را برای این تیم ایجاد کرده است.

طی چهار ماه گذشته و پس از استعفای "محمد بهرامی" شهردار و مدیرعامل سابق باشگاه شهرداری، شهر یاسوج سه سرپرست شهرداری و تیم شهرداری سه مدیرعامل به خود دیده است.

بر این اساس هنوز این تیم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و بخشی از قرارداد بازیکنان پرداخت نشده است.

سرمربی شهرداری در خصوص مشکلات مالی این تیم گفت: کادر فنی و بازیکنان برادری خود را ثابت کرده اند و با تمام توان برای موفیقت این تیم تلاش می کنند.

چمنیان افزود: مسئولان استان نیز باید نگاه ویژه ای به این تیم که نماینده مردم این استان است، داشته باشند و حمایت های مادی و معنوی بیشتری از تیم به عمل آورند.

وی تصریح کرد: شک نکنید اگر امکانات و بستر لازم فراهم شود، تیم شهرداری یاسوج با پتانسیلی که دارد و حمایت بی نظیر هوادارانش، می تواند به لیگ برتر صعود کند.

مشکلات مالی شهرداری به زودی رفع می شود

با این حال رئیس شورای شهر یاسوج از رفع مشکلات مالی این تیم در آینده ای نزدیک خبر داد.

ابراهیم عبدالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم شهرداری نماینده همه مردم استان است و شورای شهر و شهرداری یاسوج با تمام توان از این تیم حمایت می کند و از استاندارمحترم استان نیز می خواهیم به این تیم کمک کند.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم اعتباری را برای تیم جذب و مطالبات بازیکنان و کادر فنی را در هفته آینده پرداخت کنیم.