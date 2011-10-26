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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

همایش "فقه سیاسی و نظام سازی اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "فقه سیاسی و نظام سازی اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "فقه سیاسی و نظام سازی اسلامی" از سوی مرکز تحقیقات شورای نگهبان و برخی نهادهای علمی-پژوهشی کشور با حضور عمید زنجانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، آیت الله محسن اراکی، دکتر حسن رحیم پور ازغدی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا استاد حوزه و دانشگاه در این همایش سخنرانی می کنند.

حجت الاسلام دکتر سعدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و حجت الاسلام دکتر نوروزی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از دیگر سخنرانهای همایش معرفی شده اند .

"همایش فقه سیاسی و نظام سازی اسلامی" روز دوشنبه 9 آبان از ساعت 9 تا 17 در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار شیخ مرتضی انصاری برگزار می شود.

کد مطلب 1444067

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