به گزارش خبرنگار مهرعلی اکبر ولایتی در نشست خبری صبح امروز با موضوع بیداری اسلامی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات خبرگزاری ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تغییر نتیجه انتخابات تونس در تحولات منطقه ای گفت: همانطور که موج بیداری اسلامی برای اولین بار از تونس آغاز شد، شاهد آن هستیم که اولین انتخابات نیز در این کشور برگزار شده و حزب النهضه پیروزی نسبی را در این انتخابات کسب می کند.

ولایتی گفت: نتیجه انتخابات تونس تأثیر مثبتی بر تحولات منطقه داشته و در انتخابات آتی مصر و لیبی نیز شاهد پیروزی اسلام گرایان خواهیم بود.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات پارلمانی کشور مصر گفت: پیش بینی ما این است که مجموعه ائتلاف و احزاب اسلام گرا اکثریت آراء را در مصر به خود اختصاص خواهند داد و در کشور لیبی هم اگر انتخاباتی برگزار شود شاهد پیروزی اسلام گرایان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی جهان اسلام، بیداری اسلامی بوده و ایران نیز به عنوان پیشتاز در این عرصه شناخته شده است در خصوص شاخص های بیداری اسلامی در انقلاب های منطقه گفت: شاخص های بیداری اسلامی در اظهار نظرهای مردم و رأی دهی آنها به اسلام گرایان کاملاً مشخص است.

ولایتی گفت: به عنوان مثال در مصر وقتی در خصوص اصلاحات قانون اساسی و اسلامی کردن آن رفراندوم برگزار شد، علی رغم مخالفت عده ای با برگزاری این رفراندوم، شاهد آن بودیم که 77 درصد مردم به اصلاحات قانون اساسی و اسلامی کردن آن رأی دادند.