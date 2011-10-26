سیدمهدی هاشمی، تهیه‌کننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تله فیلم به محصول استراتژیک منطقه بلوچستان یعنی خرما می‌پردازد و به داستانی که به سال 56 برمی‌گردد پیوند می‌خورد.

وی افزود: داستان از جایی شروع می‌شود که در نخلستان (حاج انور) شهمیر هامین‌وار از نخل می‌افتد و جان می‌سپارد. انور کودک شهمیر را که از داشتن مادر نیز محروم است به فرزند خواندگی می‌پذیرد. بیست سال بعد ما شاهد علاقه گراناز (دختر انور) و واحد (پسر شهمیر) هستیم. از سوی دیگر برادر انور به نیت آنکه بعد از انور او می‌تواند بزرگ طایفه خود باشد به نخلستان و روستا آمده، اما مردم او را به بزرگی نمی‌توانند بپذیرند و این موضوع مشکلاتی را فراهم می کند.





این تهیه‌کننده با بیان اینکه این تله فیلم یک ماه پیش تولید داشته است اظهار داشت: تصویربرداری تا ششم آبان ماه ادامه خواهد داشت و تدوین، صدا گذاری و موسیقی نیز بلافاصله پس از اتمام تصویربرداری آغاز خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: تله فیلم "هامین" تا پایان دی ماه آماده سال جاری پخش می‌شود.

در این تله فیلم بازیگرانی همچون حسن خنبری، محسن قصابیان، احمد علامه دهر، رضا خدادابیگی، چنکیز نارویی، علی اصغر انصافجو، سهیلا سرابندی، علی عراقچی، حکیم داد حسین بر، الهام اسماعیل زاده، فاطمه محتشم آریا و تعدادی دیگر از هنرمندان استانی به ایفای می‌پردازند.

برخی عواملی که در تولید این تله فیلم همکاری دارند عبارتند از نویسندگان: محمد باقر باقری‌نیکو و مهدی افشار قهرمانی، صدابردار: احمد بنی اردلان، مدیر برنامه ریزی: امین اشرفی، تصویربردار: کیوان ارجمند، مشاور محلی: سلمان فارسی صالح، طراح گریم: محمد رضا گل افشار، منشی صحنه: مژگان قاضی‌زاده، مدیر تولید: علیرضا چیدان، عکاس: آلاله دشتبان، طراح صحنه و لباس: محمود رضا گنجعلی و تدارکات: امیر نوری.