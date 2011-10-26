به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر زمانی مدیرکل دفترموسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دراین حکم چنین آورده است : نظربه تخصص وجایگاه جنابعالی و نیز با توجه به نگاه و رویکرد حضرت عالی به قابلیتهای موسیقی کلاسیک ایرانی ،شما را به عنوان عضوشورای فنی ارکسترموسیقی ملی ایران منصوب می نمایم .

امید است حضورشما در کنار دیگر اساتید این شورا،رویکرد نوین ارکستر موسیقی ملی ایران رادر پرداختن به موسیقی ملی ایران تقویت کرده ،پشتوانه نظری وتئوریک این جهت گیری راغنی تر سازد.

لازم به ذکر است دکترهومان اسعدی پژوهشگر و استادموسیقی دانشکده هنرهای زیبا درسال 1349 درتهران متولد شد،وی آموختن ساز سه تار وردیف موسیقی کلاسیک ایرانی را نزد داریوش پیرنیاکان آغازکرد وهمزمان نزد داریوش طلایی ومجید کیانی به فراگیری ردیف و مبانی نظری وعملی در سنت موسیقی کلاسیک ایرانی ونزد مرحوم دکترمحمد تقی مسعودیه به فراگیری مبانی موسیقی شناسی و اتنوموزیکولوژی پرداخت ؛ او همچنین درزمینۀ شناخت ردیف و موسیقی کلاسیک ایرانی از محضر دکتر داریوش صفوت و حسین علیزاده نیزبهره برده است .