  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزایش یافت

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی مشهد گفت: هیئت علمی توانمند در رتبه بندی دانشگاه ها نقش موثری ایفا می کنند و این در حالی است که هیئت علمی این دانشگاه طی هفت سال اخیر از 500 به 677 نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، توکل افشاری ظهر چهارشنبه در دومین سمینار علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام  که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد اظهار کرد: درافق 1404به این مطلب تاکید شده که ایران باید دربین دانشگاه ها منطقه جایگاهی شایسته دست یابد که این امر با همکاری دست اندرکاران درونی و برونی دانشگاه میسر می شود.

وی با اشاره به رتبه بندی دانشگاه ها اظهار کرد: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 82 با اقدامات موثر خود دانشگاه ها را بر اساس حاکمیت رهبری، توانمند سازی و تولید دانش رتبه بندی کرد و از سال 86 محور تحقیقات دانشجویی را نیز اساس این رتبه بندی ها قرار داد.

وی ادامه داد: در رتبه بندی دانشگاه ها شاخصه تولید علم از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید مورد توجه قرار بگیرد و ما باید با استفاده از پتانسیل و ظرفیت ها موجود شاخص ها درجه بندی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعالی دهیم.

وی با بیان اینکه امتیاز کل مقالات دانشگاه از سال 82 تا 89 رشد صعودی داشته تصریح کرد: سال گذشته با 12 هزار و 279 امتیاز در مقایسه با سال 82 که  1160 امتیاز کسب کردیم رشد قابل توجهی درزمینه امتیاز مقالات به خود اختصاص داده ایم.

وی در خصوص تعداد مقالات نیز بیان داشت: در زمینه تعداد مقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 2004 رشد خوبی را داشته است.

کد مطلب 1444417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها