آتش؛ بلای جنگل های هیرکانی/ فراخوان بین المللی برای پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه سطحی از باستانی ترین جنگل های جهان در کرانه خزر بر اثر بروز آتش تبدیل به خاکستر می شود، از اینرو به تاکید کارشناسان، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی شمال اهمیت دوچندانی دارد.
هرچند که آمار و ارقام مساحت جنگل های ایران را بالغ بر 12 میلیون هکتار بر آورد کرده اند، اما در حقیقت جنگل های واقعی ایران حدود 1.8 مبلیون هکتار جنگل با ارزش واقع در دامنه های شمالی البرز و در استان های شمال ایران است.
این جنگل ها به لحاظ تکامل گیاهی جنگل های فوق العاده با ارزش و متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند، جنگل هایی که در دوره های یخچالی از آسیب یخبندان ها در امان مانده اند، تا امروزه منبع باارزشی از فلور گیاهی دوران سوم زمین شناسی را در خود جای دهند.
جنگل هایی که امروزه با توجه به مهاجرت گونه های گیاهی از شمال ایران به اروپا مادر جنگل های اروپا محسوب می شود، میراث گرانبهایی که ارزش های حیاتی آنرا فراتر از مرز های سیاسی ایران و برای تمامی جهانیان شناخته شده است.
اکوسیستم های منحصر بفرد موجود در جنگل های شمال وقتی ارزش واقعی خود را نشان می دهند، که نمونه های مشابه در اروپا در قرن 18 و 19 تغییر یافته و به شکل جنگل های مصنوعی در آمده و ارزش های اکولوژیک خود را از دست داده اند و تنها در بخش محدودی از شرق اروپا جنگل هایی شبیه به آنچه در شمال ایران داریم ، موجود است.
جنگل های باستانی شمال ایران در حالی قدمت چند میلیون ساله دارند، که بکرترین جنگل های اروپا تنها 2 یا 3 هزار سال قدمت دارند، جنگل هایی که در سال های آتی (اگر روند تخریب فعلی جنگل های شمال کاهش یابد) آیندگان پی به این شاهکار ا خلقت خواهند برد.
به تاکید کارشناسان حوزه جنگل و مرتع، آتش سوزی از جمله چالشهای فراروی عرصه های طبیعی شمال است که سالانه خسارتهای فراوانی را در این بخش وارد می کنند.
سریال آتش سوزی های جنگل گلستان در پاییز 89، نمونه ای از آسیبهای جنگل های شمال است که سطحی وسیعی از جنگل های استان را در برگرفته بود.
سلامتی ادامه داد: طرح پیشگیری و اطفاء حریق استان تدوین شده است که برنامه های کوتاه و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: سالانه بین 100 تا 120 آتش سوزی در عرصه های جنگلی استان رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است.
بر اساس اعلام مسئولان گلستان، اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان موظفند تمهیدات لازم برای مواجهه با بروز آتش سوزی های احتمالی در سالهای آینده را اتخاذ کنند.
شناسایی و تدارک محل های آبگیری و حوضچه های ذخیره آب برای بالگردها ، شناسایی و آماده سازی محل های مناسبی جهت فرود بالگرد در جنگلها و احداث جاده های دسترسی و آتش بر برای مناطق صعب العبور باید تا سال آینده انجام شود .
همچنین این دو دستگاه موظف شدند از طریق برگزاری جلسات متعدد، تعامل و ارتباط خوبی با روستاییان مناطقی که درحاشیه جنگلها قرار دارند برقرار تا بتوانند از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج روستاها و نیروهای مردمی آن به نحو مطلوب استفاده کنند.
بروز حوادث و مشکلات فراوان، مسئولان گلستان را برآن داشت تا برای پیشگیری از آتش سوزی عرصه های طبیعی اقدام به برگزاری همایش بین المللی داشته باشند تا از نظر کارشناسان بین المللی برای چاره جویی در این حوزه مدد طلبند.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به محورهای این همایش بین المللی عنوان کرد: موضوعاتی همچون تغییرات اقلیم وآتش سوزی، مدیریت مبارزه با آتش سوزی، تاثیر آتش سوزی بر محیط زیست و احیای عرصه های منابع طبیعی بعد از حریق برخی از محورهای این همایش هستند.
رسول حسام ادامه داد: کاربرد فن آوری نوین درحریق، رفتارشناسی واکولوژی آتش سوزی، بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی درآتش سوزی و ساختار تشکیلاتی درمدیریت بحران حریق دیگرمحورهای این همایش راتشکیل می دهند.
حسام با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بین المللی در گرگان تصریح کرد:آشنایی محققین و شرکتها با نحوه عملکرد مجریان درهنگام وقوع حریق، تبادل ایده ونظرات بین مجریان، محققان داخلی،خارجی و مسولان سطح ملی و تعیین موضوعات و اولویتهای تحقیقاتی مورد نظر مجریان درمورد نحوه پیش بینی، پیشگیری، اطفا و احیا از جمله اهداف این همایش به شمار می روند.
به گزارش خبرنگار مهر، سالانه سطحی از باستانی ترین جنگل های جهان در کرانه خزر بر اثر بروز آتش تبدیل به خاکستر می شود، از اینرو به تاکید کارشناسان، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی شمال اهمیت دوچندانی دارد.
هرچند که آمار و ارقام مساحت جنگل های ایران را بالغ بر 12 میلیون هکتار بر آورد کرده اند، اما در حقیقت جنگل های واقعی ایران حدود 1.8 مبلیون هکتار جنگل با ارزش واقع در دامنه های شمالی البرز و در استان های شمال ایران است.
این جنگل ها به لحاظ تکامل گیاهی جنگل های فوق العاده با ارزش و متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند، جنگل هایی که در دوره های یخچالی از آسیب یخبندان ها در امان مانده اند، تا امروزه منبع باارزشی از فلور گیاهی دوران سوم زمین شناسی را در خود جای دهند.
جنگل هایی که امروزه با توجه به مهاجرت گونه های گیاهی از شمال ایران به اروپا مادر جنگل های اروپا محسوب می شود، میراث گرانبهایی که ارزش های حیاتی آنرا فراتر از مرز های سیاسی ایران و برای تمامی جهانیان شناخته شده است.
اکوسیستم های منحصر بفرد موجود در جنگل های شمال وقتی ارزش واقعی خود را نشان می دهند، که نمونه های مشابه در اروپا در قرن 18 و 19 تغییر یافته و به شکل جنگل های مصنوعی در آمده و ارزش های اکولوژیک خود را از دست داده اند و تنها در بخش محدودی از شرق اروپا جنگل هایی شبیه به آنچه در شمال ایران داریم ، موجود است.
جنگل های باستانی شمال ایران در حالی قدمت چند میلیون ساله دارند، که بکرترین جنگل های اروپا تنها 2 یا 3 هزار سال قدمت دارند، جنگل هایی که در سال های آتی (اگر روند تخریب فعلی جنگل های شمال کاهش یابد) آیندگان پی به این شاهکار ا خلقت خواهند برد.
به تاکید کارشناسان حوزه جنگل و مرتع، آتش سوزی از جمله چالشهای فراروی عرصه های طبیعی شمال است که سالانه خسارتهای فراوانی را در این بخش وارد می کنند.
سریال آتش سوزی های جنگل گلستان در پاییز 89، نمونه ای از آسیبهای جنگل های شمال است که سطحی وسیعی از جنگل های استان را در برگرفته بود.
سلامتی ادامه داد: طرح پیشگیری و اطفاء حریق استان تدوین شده است که برنامه های کوتاه و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: سالانه بین 100 تا 120 آتش سوزی در عرصه های جنگلی استان رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است.
بر اساس اعلام مسئولان گلستان، اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان موظفند تمهیدات لازم برای مواجهه با بروز آتش سوزی های احتمالی در سالهای آینده را اتخاذ کنند.
شناسایی و تدارک محل های آبگیری و حوضچه های ذخیره آب برای بالگردها ، شناسایی و آماده سازی محل های مناسبی جهت فرود بالگرد در جنگلها و احداث جاده های دسترسی و آتش بر برای مناطق صعب العبور باید تا سال آینده انجام شود .
همچنین این دو دستگاه موظف شدند از طریق برگزاری جلسات متعدد، تعامل و ارتباط خوبی با روستاییان مناطقی که درحاشیه جنگلها قرار دارند برقرار تا بتوانند از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج روستاها و نیروهای مردمی آن به نحو مطلوب استفاده کنند.
بروز حوادث و مشکلات فراوان، مسئولان گلستان را برآن داشت تا برای پیشگیری از آتش سوزی عرصه های طبیعی اقدام به برگزاری همایش بین المللی داشته باشند تا از نظر کارشناسان بین المللی برای چاره جویی در این حوزه مدد طلبند.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به محورهای این همایش بین المللی عنوان کرد: موضوعاتی همچون تغییرات اقلیم وآتش سوزی، مدیریت مبارزه با آتش سوزی، تاثیر آتش سوزی بر محیط زیست و احیای عرصه های منابع طبیعی بعد از حریق برخی از محورهای این همایش هستند.
رسول حسام ادامه داد: کاربرد فن آوری نوین درحریق، رفتارشناسی واکولوژی آتش سوزی، بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی درآتش سوزی و ساختار تشکیلاتی درمدیریت بحران حریق دیگرمحورهای این همایش راتشکیل می دهند.
حسام با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بین المللی در گرگان تصریح کرد:آشنایی محققین و شرکتها با نحوه عملکرد مجریان درهنگام وقوع حریق، تبادل ایده ونظرات بین مجریان، محققان داخلی،خارجی و مسولان سطح ملی و تعیین موضوعات و اولویتهای تحقیقاتی مورد نظر مجریان درمورد نحوه پیش بینی، پیشگیری، اطفا و احیا از جمله اهداف این همایش به شمار می روند.
نظر شما