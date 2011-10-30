رونمایی از آخرین شیوه تخلیه فاضلاب در اهواز/ کودکان همبازی لجنها

به گزارش خبرنگار مهر، فاضلابهای روباز شهری در اهواز به وفور دیده می شود و در شرایطی که در برخی شهرهای ایران مدتهاست که فاضلاب روباز دیده نمی شود مردم این کلانشهر از بابت وجود این فاضلابها به شدت در تنگنا هستند ولی وجود این فاضلابها در کنار تمامی مشکلاتی که برای مردم دارد نوع تخلیه آنها هم عجیب و به دور از بهداشت فردی است و معضلات فراوانی برای اهالی مناطقی که دارای فاضلاب روبازهستند به همراه دارد.

به علت نبود وسیله و خودوریی خاص برای تخلیه فاضلابهای روباز شهری، کارگران شهرداری اهواز ابتدا لجنهای چند هفته ای و در مواردی چند ماهه را در خیابان تخلیه می کنند زیرا به علت مخلوط بودن این مواد با آب امکان انتقال آن با وسیله ای میسر نیست.

شیوه تخلیه فاضلاب روباز شهری در اهواز

این لجنهای تخلیه شده، یک تا سه روز در خیابانها و کوچه ها رها شده تا کاملا خشک شوند و بعد به وسیله های مختلف توسط کارگران حمل می شود، اما ماندگاری یک تا سه روز لجنها که غالبا سه روزه است باعث مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی می شود زیرا این معابر مسکونی و محل رفت و آمد مردم و بازی کودکان است.

به علت نبود امکانات مناسب تفریح در این مناطق اهواز، کوچه و دویدن در آن تنها تفریح و بازی بچه ها به شمار می رود به همین دلیل در روزهایی که کوچه ها و خیابانها مالامال از لجنهای رها شده برای خشک شدن است، کودکان در اولین گام خروج از منزل به سمت این لجنها می روند و آنها وسیله بازی کودکان این مناطق اهواز می شوند.

خالد بالدی ساکن منطقه ای به نام کانتکس در اهواز در این خصوص می گوید: واقعا اینگونه رفتارها با مردم سخت و غیر قابل تحمل است و بارها این موضوع را به مدیران شهری اهواز گوشزد کرده ایم ولی آنها گفته اند راه دیگری برای تخلیه این فاضلابهای روباز وجود ندارد.

شیوه تخلیه فاضلاب روباز شهری در اهواز

وی افزود: بارها فرزند خردسالم همبازی این لجنها شده و این وضع برای کودکان سایر مردم نیز دیده می شود.

اما معضل دیگری که هنگام ماندن لجنها در خیابانها و کوچه ها دیده می شود این است که خودروهای عبوری در اغلب موارد مجبور به عبور از روی آنها می شوند که این امر باعث می شود کل خیابان و کوچه به این لجن آغشته شود و کل معابر را آلوده کند و صحنه هایی چندش آور خلق کند.

عدنان حزباوی یکی از اهالی این منطقه در این خصوص می گوید: در بسیاری از موارد کارگران وقتی بعد از چند روز برای جمع آوری لجنهای مانده روی زمین مراجعه می کنند حتی به نصف آنها نیز نمی رسند زیرا توسط خوردها در معابر پراکنده شده یا اینکه مجددا به درون جویها بازگردانده شده است.

وی تصریح کرد: من در این مدت سعی می کنم اجازه ندهم اعضای خانواده ام به خصوص فرزندانم به کوچه بروند زیرا می دانم ماندن این لجنها چه عواقب خطرناک بهداشتی به همراه دارد.

خلق صحنه هایی چندش آور ناشی از تخلیه لجنهای فاضلاب در خیابان باعث شده میهمان ها و افرادی که از سایر شهرها به این مناطق بیایند با حالتی تعجب آمیز به این صحنه ها نگاه کنند که این امر باعث آزار بیشتری برای مردم این مناطق اهواز شده است.

تخلیه فاضلاب روباز شهری در اهواز

پیگیری خبرنگار مهر برای گفتگو با کارشناسان مرکز بهداشت برای اطلاع از عوارض و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی تخلیه لجنها در خیابان بی نیتجه ماند و یکی از اعضای روابط عمومی با بیان اینکه این مسئله به سازمان محیط زیست مربوط به است از گفتگو برای بیان مشکلات بهداشتی اینگونه فعالیتها خودداری کردند.

اصرار ما مبنی بر اینکه تنها مشکلات زیست محیطی را بیان کنید نه اینکه سازمان یا نهاد خاصی را زیر سئوال ببرید نیز بی فایده شد تا این موضوع نشان دهد، سکوت سازمانهای دیگر متولی این امر در اهواز نیز از عوامل جرات یافتن برخی سازمانها برای تهدید سلامت مردم است.



اما در مطالعات علمی اعلام شده که فاضلاب محلول رقیقی است که 99.9 درصد آن آب و فقط 0.1 درصد آن را مواد جامد تشکیل می دهد که بخشی از آن مواد آلی و بخش دیگر مواد معدنی به حالت محلول یا معلق در آب است.



بوی بد فاضلاب اغلب به علت مواد آلی موجود در آن است. این مواد بیشتر قابل تجزیه توسط میکروبها هستند که در اثر آن بوی نامطبوع ایجاد می شود.

متخصصان محیط زیست، لجنهای فاضلاب را در شمار مواد زائد خطرناک طبقه بندی کرده اند و تثبیت آنها را قبل از استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری و دفع مورد تاکید قرار داده اند.

لجن فاضلاب محتوی بسیاری از آلاینده های آلی و معدنی از جمله انواع زیادی از میکروارگانیسمهای بیماری زا، مواد فسادپذیر و تخم انگلها بوده که رها کردن این ماده در محیط منجر به اشاعه بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست خواهد شد.