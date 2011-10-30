تفاوت نگاه هنرمندان شرق و غرب به مفاهیم دینی/ جایگاه دین در هالیوود

انسیه شاه حسینی کارگردان فیلم "شب به خیر فرمانده" در مورد مؤلفه های "فیلم دینی" به خبرنگار مهر گفت: من هیچ تقسیم بندی در این زمینه ندارم؛ به نظرم هر چیز هنری و ارزشی که احساس امنیت در مخاطب به وجود آورد و کاری کند که مخاطب از زندگی روزمره فاصله بگیرد و به معنویت نزدیکتر شود این فیلم دینی است حالا می خواهد موضوعش هر چه باشد یعنی هر فیلمی که از ارزشها حرف بزند هم معناگرا و هم دینی است.

وی با تأکید بر تفاوت نگاه غرب و شرق به مفاهیم دینی و معنوی یادآور شد: بینش مخاطب ما با غربی ها فرق می کند؛ نگاه مسلمان شرقی و یا مذهبی شرقی با نگاه مؤمن غربی به یک مسئله متفاوت است؛ بنابراین با توجه به ذهنیت مخاطب و نوع نگاه و ایدئولوژی آنها نمی توان فضای فیلمهای مذهبی ما را با آنها مقایسه کرد.

این کارگردان به فیلمهای آخرالزمانی غرب اشاره کرد و گفت: به هر حال هالیوود در سالهای اخیر احساس کرده است که مردم به معنویت هم نیاز دارند؛ اصولا هالیوود همیشه ابزار بوده است یک زمان برای جنگ افروزی و یک زمان برای آرامش دادن به مردم. در نتیجه آنها زمانی که نگاه دینی شان را به شرقی ها نزدیک می کنند موفق ترهستند.

شاه حسینی با اشاره به آفت فیلمهای دینی گفت: همه چیز بستگی به نوع نگاه و باور سازنده فیلم دارد و اینکه سازنده از چه درجه خلوص و ایمان و نگاه زیباشناسی برخوردار است و اینکه برای ساخت این اثر هنری دنبال چه انگیزه ای است. آفت در ذهن فرد است یک نفر می رود عاشقانه فیلم دینی می سازد و موفق هم می شود و این مسئله به رویکرد فرد برمی گردد و به همین دلیل بارها امام خمینی(ره) فرمودند که اصل باور انسانها است و مهم این است که سازنده فیلم خودش چقدر به موضوعی که پرداخته باور دارد به همان اندازه که خود باور دارد به همان اندازه مخاطب باور می کند.

