به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری شهرستان بناب که با حضور معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار، بخشدار مرکزی، رؤسای دستگاه‌های متولی و مدیران سمن‌ها و مؤسسات خیریه برگزار شد، اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیل امور و سبک کردن بخشی از بار سنگین دولت در حوزه‌های مختلف است.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های خیرخواهانه مدیران و اعضای سمن‌ها و مؤسسات خیریه، این اقدامات را کاری خداپسندانه و باقیات‌الصالحات دانست و افزود: اجر و پاداش چنین فعالیت‌های نیکوکارانه‌ای نزد خداوند محفوظ است.

فرماندار بناب با اشاره به اهمیت سمن‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی، بیان کرد: در مباحث جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی و حکمرانی، سرمایه اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، میزان اعتماد مردم به نهادها و مجموعه‌های مختلف است.

قلعه‌ای ادامه داد: اعتماد، مشارکت و همکاری مردم و همچنین شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی میان نهادهای دولتی و مردمی، از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در ایجاد و تقویت این ارتباط نقش مؤثری ایفا کنند.

وی گفت: اگرچه سمن‌ها با عنوان نهادهای غیردولتی فعالیت می‌کنند، اما در عمل کمک شایانی به دولت و دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهند و باید تلاش کنیم ارتباط میان این مجموعه‌ها و ادارات دولتی بیش از پیش تقویت شود.

فرماندار بناب با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد، افزود: مدیران سمن‌ها ارتباط مستقیم و مؤثری با مردم دارند و به نوعی حلقه اتصال میان مردم و نهادهای دولتی هستند؛ بنابراین باید این ارتباط را تنگاتنگ‌تر و هماهنگی‌ها را بیشتر کنیم تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

قلعه‌ای همچنین از دستگاه‌های متولی خواست برای حل مشکلات سمن‌ها و مؤسسات خیریه پای کار باشند و اظهار کرد: برای رفع مشکلات موجود باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند و از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

وی با تأکید بر پیگیری جدی مصوبات این نشست گفت: فرمانداری بناب به صورت جدی مصوبات و توافقات این نشست را پیگیری خواهد کرد و مواردی که قابلیت اجرایی داشته باشند، با همکاری دستگاه‌های مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا خواهیم رساند.

فرماندار بناب همچنین با اشاره به فعالیت برخی مؤسسات در حوزه‌های مشابه، بر ضرورت بررسی موضوع در قالب یک کارگروه تخصصی تأکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد فعالیت برخی مؤسسات نیازمند هماهنگی و تمرکز بیشتری است که این موضوع باید در قالب کارگروهی بررسی و برای آن راهکار مناسب ارائه شود.

قلعه‌ای در ادامه با قدردانی از فعالیت‌های مؤسسه موعود حمایت از بیماران مبتلا به سرطان شهرستان بناب، فعالیت این مجموعه را مطلوب و چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: این مؤسسه اقدامات ارزشمندی در حمایت از بیماران سرطانی انجام داده و باید برای تکمیل پروژه ساختمانی آن در خیابان جنت، همکاری لازم از سوی دستگاه‌های متولی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: شهرداری، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب وظایف قانونی خود نهایت همکاری و همراهی را برای تکمیل این پروژه داشته باشند تا این مجموعه هرچه سریع‌تر بتواند از ظرفیت ساختمان خود برای ارائه خدمات به بیماران و خانواده‌های آنان استفاده کند.