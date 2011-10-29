جانشین رئیس ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی همدان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی علی اکبر فامیل کریمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، حسن رضانیا به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان منصوب شد.

در متن این حکم خطاب به حسن رضانیا آمده است: به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند سبحان و بهره مندی از منویات گهربار مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با معاون سیاسی امنیتی استاندار و استفاده مناسب از امکانات، نیروهای متعهد، متخصص و همکاری رؤسا و اعضای کمیته‌های ستاد انتخابات استان همدان و رعایت قوانین و مقررات، در انجام مسئولیت‌ها و وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

حسن رضانیا در حال حاضر مدیرکل دفتر سیاسی انتخابات استانداری همدان است.