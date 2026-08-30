به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به همراه ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی، روز یکشنبه با حضور در بخش مهربان و مناطق مختلف شهرستان سراب، ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، ورزشی و گردشگری منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
این بازدیدها با هدف ارزیابی روند اجرای طرحها، شناسایی موانع پیش روی پروژهها و بررسی مطالبات تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مردم مناطق روستایی انجام شد.
مطالبه حمایت از فرش دستباف مهربان
یکی از نخستین مقصدهای این سفر، یک کارگاه تولید فرش دستباف در شهر مهربان بود که مسئولان از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی و فعالیت بافندگان این منطقه قرار گرفتند.
فعالان حوزه فرش دستباف در این بازدید، پرداخت تسهیلات حمایتی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه و فروش محصولات را از مهمترین نیازهای این بخش عنوان کردند.
معاون رئیسجمهور نیز با تأکید بر اهمیت تقویت ظرفیتهای بومی در مناطق روستایی، بر حمایت از فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا و پیگیری مسائل مطرحشده از سوی فعالان این حوزه تأکید کرد.
مدرسه خیرساز جمالآباد آماده بهرهبرداری
در ادامه، پروژه مدرسه چهارکلاسه شهدای شجره طیبه میناب در روستای جمالآباد مورد بازدید قرار گرفت.
این مدرسه بهصورت صددرصد خیرساز احداث شده و قرار است در روزهای آینده با حضور خانوادههای شهدای دانشآموز میناب به بهرهبرداری برسد.
اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد فضای مناسب برای تحصیل دانشآموزان منطقه انجام شده است.
مسجد تاریخی جمالآباد؛ ظرفیتی برای گردشگری فرهنگی
مسجد جامع امان حسن(ع) در روستای تاریخی جمالآباد نیز از دیگر مقصدهای این سفر بود.
این بنای تاریخی در فاصله ۲۱ کیلومتری محور تبریز ـ سراب قرار دارد و از آثار ارزشمند تاریخی منطقه محسوب میشود. بنای اولیه مسجد به قرون هشتم و نهم هجری قمری بازمیگردد و بهعنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی جمالآباد شناخته میشود.
پیگیری اعتبار برای تکمیل سالن ورزشی آلان
مسئولان در ادامه از سالن ورزشی در حال احداث روستای آلان در بخش مهربان بازدید کردند.
در این بازدید، تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری منابع مالی برای به سرانجام رسیدن این طرح ورزشی تأکید شد.
عسل و لبنیات سراب در چهارمین جشنواره
چهارمین جشنواره عسل و لبنیات شهرستان سراب نیز با حضور معاون رئیسجمهور و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی افتتاح شد.
در این جشنواره، انواع محصولات لبنی محلی، تولیدات کشاورزی و صنایع دستی شهرستان عرضه شده و تولیدکنندگان منطقه بخشی از توانمندیها و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی شهرستان و تقویت زمینههای عرضه محصولات بومی و محلی فراهم کرده است.
بهرهبرداری از فاز نخست مجتمع گردشگری آکواریوم سراب
در بخش دیگری از این سفر، فاز نخست مجتمع گردشگری آکواریوم سراب به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه گردشگری شامل سالن همایش، رستوران، کافیشاپ و آلاچیق است و برای اجرای آن تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
بر اساس برنامه پیشبینیشده، در مرحله دوم این طرح، هتل مجموعه نیز احداث و به ظرفیتهای گردشگری آن افزوده خواهد شد.
مجتمع آبدرمانی اردها در انتظار تأمین گاز
مجتمع گردشگری و آبدرمانی اردها نیز از دیگر طرحهایی بود که مورد بازدید مسئولان قرار گرفت.
این پروژه با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تاکنون ۱۹۷ میلیارد تومان برای آن سرمایهگذاری شده است.
سرمایهگذار پروژه، تأمین گاز را یکی از مهمترین موانع پیش روی تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه عنوان کرد و خواستار رفع این مشکل شد.
بررسی ظرفیت مجتمع آب گرم شالقون
مجتمع آب گرم شالقون نیز در ادامه بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
فاز نخست این مجموعه به پایان رسیده و تاکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.
مجموع این بازدیدها با هدف شناسایی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری، بررسی وضعیت طرحهای در دست اجرا و رفع موانع سرمایهگذاری در شهرستان سراب و بخش مهربان انجام شد.
پیگیری مطالبات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، بهویژه در حوزه تأمین منابع مالی و زیرساختهای مورد نیاز، میتواند زمینه تکمیل پروژههای نیمهتمام و فعال شدن ظرفیتهای تولید، اشتغال و گردشگری منطقه را فراهم کند.
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