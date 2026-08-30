پسکوف: ایجاد معماری امنیتی جدید در اروپا اولویت روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد: تحقق اهداف عملیات ویژه نظامی و ایجاد معماری جدید امنیتی در اروپا برای روسیه اولویت دارد. اروپایی‌ها چتر دفاعی آمریکا را از دست داده‌اند و در حال ایجاد هویت خود هستند.

وی افزود: شکست کی‌یف روز به روز نزدیک‌تر می‌شود. روسیه در تمام خطوط مقدم پیشروی می‌کند و پویایی در جبهه‌ها مثبت است. اثربخشی حملات نیروهای مسلح روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین مشهود است.

این مقام روس گفت: کی‌یف با درک شکست خود، به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روی آورده است.