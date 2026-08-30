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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

پسکوف: ایجاد معماری امنیتی جدید در اروپا اولویت روسیه است

پسکوف: ایجاد معماری امنیتی جدید در اروپا اولویت روسیه است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد ایجاد معماری امنیتی جدید در اروپا اولویت روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد: تحقق اهداف عملیات ویژه نظامی و ایجاد معماری جدید امنیتی در اروپا برای روسیه اولویت دارد. اروپایی‌ها چتر دفاعی آمریکا را از دست داده‌اند و در حال ایجاد هویت خود هستند.

وی افزود: شکست کی‌یف روز به روز نزدیک‌تر می‌شود. روسیه در تمام خطوط مقدم پیشروی می‌کند و پویایی در جبهه‌ها مثبت است. اثربخشی حملات نیروهای مسلح روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین مشهود است.

این مقام روس گفت: کی‌یف با درک شکست خود، به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روی آورده است.

کد مطلب 6932403

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      پاسخ
      این اوپایی ها را نابودشان کنید

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