برگزاری نشست آموزشی اولیا و مربیان فیروزکوه با موضوع نماز

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح امروزدر مدرسه حضرت ولیعصر(عج) فیروزکوه برگزار شد و استاد این گفتمان با ذکر حدیثی از امام رضا(ع) گفت: بهترین اعمال بعد از معرفت الله و شناخت خداوند متعال این است که ما نمازهای پنجگانه را هیچ وقت ترک نکنیم.

حسین حق شناس افزود: حضور قلب در نماز باعث قبولی نماز می شود؛ خداوند از بندگانش خواسته که در حالت مستی به نماز نایستند.

وی عنوان کرد: نمازهای پنجگانه باعث تطهیر روح آدمی می شود و طبق گفته رسول اکرم(ص)، مهمترین عبادات نماز است و طبق روایات دیگر ایستگاه اول قیامت، نماز است.