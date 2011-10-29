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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

برگزاری نشست آموزشی اولیا و مربیان فیروزکوه با موضوع نماز

برگزاری نشست آموزشی اولیا و مربیان فیروزکوه با موضوع نماز

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: نشست آموزشی اولیا و مربیان مدارس شهر فیروزکوه با موضوع "نماز" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح امروزدر مدرسه حضرت ولیعصر(عج) فیروزکوه برگزار شد و استاد این گفتمان با ذکر حدیثی از امام رضا(ع) گفت: بهترین اعمال بعد از معرفت الله و شناخت خداوند متعال این است که ما نمازهای پنجگانه را هیچ وقت ترک نکنیم.

حسین حق شناس افزود: حضور قلب در نماز باعث قبولی نماز می شود؛ خداوند از بندگانش خواسته که در حالت مستی به نماز نایستند.

وی عنوان کرد: نمازهای پنجگانه باعث تطهیر روح آدمی می شود و طبق گفته رسول اکرم(ص)، مهمترین عبادات نماز است و طبق روایات دیگر ایستگاه اول قیامت، نماز است.

کد مطلب 1446273

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