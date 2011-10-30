ایران رتبه اول قدرت سیاسی و امنیتی خاورمیانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری استان مرکزی افزود: ایران اسلامی توانسته به لحاظ تاثیر انقلابی خود در بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه، نفوذ در بین ملتهای آزادیخواه، برخورداری از تجهیزات جنگی و توان نظامی بالا این رتبه را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: اگر چه کشورهای غربی همواره خواسته اند تا با در حاشیه قرار دادن ایران این کشور را نادیده بگیرند اما نقش بی بدیل ایران در تحولات منطقه این امکان را از آنها گرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به تحولات اقتصادی جهان بیان داشت: با تقسیم قدرت اقتصادی در کشورهای جهان دیگر شاهد قدرت اقتصادی دو قطبی شرق و غرب در جهان نیستیم و این امر چندان خوشایند ابرقدرتهای اقتصادی شرق و غرب نیست.

رحمانی فضلی گفت: مدعیان دموکراسی امروز در حل مسائل داخلی خود چنان گرفتار شده که کشورهای جهان سوم از آنها قطع امید کرده اند.

وی عدم توزیع عادلانه ثروت را یکی از دلائل بحرانهای اقتصادی پیش روی این کشورها عنوان کرد و بیان داشت: غرب در مسیری افتاده که آینده بهشتی موعود خود را در درون خود زیر سوال برده اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وظایف این نهاد گفت: دیوان محاسبات کشور باید ضن صیانت از بیت المال بستر هدایت و مصرف قانونی بیت المال را در مسیر خود و افزایش اقتدار ملی را فراهم کنند.

رحمانی فضلی افزود: خواستگاه نظارتی دیوان محاسبات در قالب سه بعد قانونی، انقلابی و اعتقادی قابل پیگیری است.