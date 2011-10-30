به گزارش خبرگزاری مهر، حجت شکیبا، نقاش پیشکسوت پس از سالها اقامت در کانادا به تهران بازگشته تا بعد از هشت سال در گالری شکوه،‌ نقاشی‌های تازه خود را به تماشا بگذارد.

شکیبا متولد 1328 گرگان که نقاشی‌های خاطره انگیزش در سریال‌های "هزاردستان"، "کمال الملک" و فیلم "دلشدگان" جاودانه شده است، نقاشی‌هایی با تم موضوعی هخامنشیان را از جمعه سیزدهم آبان 90 در گالری شکوه به تماشای مردم می‌گذارد.

دراین نمایشگاه حدود 30 تابلوی نقاشی ارائه می‌شود که از نزدیک به یکصد نقاشی وی منتخب شده است. این تابلوها در 10 سال اخیر خلق شده‌اند. شکیبا در سال 1352 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و نخستین نمایشگاه بین المللی خود را در سال 1356 در شهر بال سوئیس برپا کرد که از آن پس این روند در کشورهای مختلفی نظیر کانادا، انگلستان، بنگلادش و ... ادامه یافت. ا

از این هنرمند پیشکسوت کتاب‌های نقاشی"ایران دخت"، "نقش عکس در هنر ایران"، "خیام"، "حافظ"، "سه رنگ عشق"، "نقاشی های شکیبا" و به تازگی "کوروش" به بازار نشر آمده است.

نمایشگاه نقاشی‌های حجت شکیبا تا 26 آبان دایراست و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعدازظهر از این آثار در چهارراه فرمانیه، بلوار شهید اندرزگو،‌ خ سلیمی شمالی، کوچه امیرنور، شماره 19 گالر شکوه دیدن کنند.

