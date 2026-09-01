حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در بیمارستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با همراهی فرمانداران میناب و سیریک، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان با حضور در بیمارستان میناب ضمن بررسی آخرین وضعیت مصدومان و آسیب دیدگان از نزدیک در جریان وضعیت امدادرسانی‌ها و درمان مجروحان جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک قرار گرفت.