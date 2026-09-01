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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۶

حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در بیمارستان میناب

حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در بیمارستان میناب

میناب- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب آخرین وضعیت رسیدگی به مجروحان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با همراهی فرمانداران میناب و سیریک، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان با حضور در بیمارستان میناب ضمن بررسی آخرین وضعیت مصدومان و آسیب دیدگان از نزدیک در جریان وضعیت امدادرسانی‌ها و درمان مجروحان جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک قرار گرفت.

کد مطلب 6934932

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