مشکلات دانشجویان ایرانی در ژاپن/ ارائه تسهیلات صدور ویزای ژاپن برای ایرانیها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی نژاد نوری در دیدار با مدیر کل فرهنگی و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ژاپن گفت: ایران و ژاپن دو کشوری هستند که می توانند در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و اعزام دانشجو همکاری های خوبی داشته باشند، البته این همکاریها تنها بعد علمی ندارد و می تواند ارتباطات فرهنگی و تعاملات بین مردم کشور را هم در گیرد.

وی به برخی مشکلات تحصیل دانشجویان ایران در ژاپن اشاره کرد و گفت: از مشکلاتی که دانشجویان ایران در ژاپن دارند عدم تسلط به زبان ژاپنی و دیگر هزینه سنگین زندگی در این کشور است که امیدوارم مسئولان ژاپن در این خصوص راهکاری را در نظر بگیرند.

به گفته مهدی نژاد، امسال حدود دانشجوی ایرانی برای تحصیل در مقطع دکتری در سایر کشورها پذیرش گرفتند که یکی از کشورهایی که دانشجویان ایرانی می توانند از امکانات آموزش و پژوهش آن استفاده کنند، دانشگاههای ژاپن است.

مهدی نژاد نوری در ادامه افزود: علاوه بر همکاریها در سطح دو وزارتخانه، می توان تدبیری اندیشید تا دانشگاههای دو کشور بتوانند از نظر آموزش و پژوهش با هم همکاری نزدیکتری داشته باشند.

در ادامه این نشست، نائوکی مورانا - مدیر کل فرهنگی و دپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ژاپن ضمن ابراز خرسندی از بازدید از مراکز علمی و پژوهشی کشورمان، گفت: ما اعتقاد داریم سطح همکاری های علمی و پژوهشی آموزشی بین دانشگاههای دو کشور بالاتر از این ظرفیت است و تلاش می کنیم با ارائه راهکارهایی مختلف سطح این همکاریهای بین دانشگاهی و مراکز آموزش عالی را افزایش دهیم.

نائوکی مورانا در خصوص مشکلات دانشجویان خارجی در کشور ژاپن اظهار داشت: تمهیداتی از طرف کشور ژاپن جهت کمک به دانشجویان خارجی اندیشده شده که امیدواریم در آینده شاهد این نوع مشکلات نباشیم.

مدیر کل فرهنگ و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ژاپن در ادامه گفت: پودمانی کردن آموزش زبان ژاپنی و آموزش همزمان زبان توسط اساتید زبان انگلیسی از دیگر برنامه های دانشگاههای ژاپن است.

در پایان این دیدار کین ایچی کومانو - سفیر ژاپن در ایران در خصوص صدور ویزا به محققین و دانشجویان گفت: تمهیداتی از طرف سفارت ژاپن در ایران اندیشیده شده است تا کسانی که تمایل دارند برای ادامه تحصیل یا شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی در کشور ژاپن شرکت کنند، در اولین فرصت روادید دریافت کنند.