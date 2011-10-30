جاده های آذربایجان غربی باز است/ تردد خودروها در محورهای برفگیر با زنجیر چرخ

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین گزارشها از وضعیت جاده های استان محور ارتباطی شهرستانهای چالدران، شاهین دژ و ارومیه در گردنه قوشچی برفی بوده و عملیات برف روبی و نمک پاشی برای جلوگیری از یخبندان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تمامی اکیپ های راهداری آذربایجان غربی در مناطق برفگیر فعال هستند، اظهار داشت: گردنه فشل، علیمردان، آواجیق و قوروگل در شهرستان چالدران، دوآب در شهرستان نقده و کله گاوی و قره بلاغ در شهرستان مهاباد برفی بوده و عبور وسایل نقلیه دراین محورها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در سایر مناطق استان نیز بارشها بصورت باران بوده و رانندگانی که قصد عبور از مناطق برفگیر را دارند وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.