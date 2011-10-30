تولیدات قزوین قابل عرضه در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر عبدالخالد ابراهیم در پایان سفر سه روزه هیئت تجاری و بازرگانی ایالت سلانگور مالزی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: از این که به استان قزوین آمدیم بسیار خوشحالم زیرا بازدیدهای سازنده ای داشتیم و فرصتی ایجاد شد تا با قابلیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری این منطقه ایران اشنا شویم.

وی افزود: در سفر سه روزه خود از چند کارخانه تولید مواد ژلاتین حلال، کاشی و سرامیک و یک پارک فنآوری دیدن کردیم که برخی از آنها بی نظیر است و شما می توانید بسیاری از تولیدات خود را به جهان صادر کنید.

سروزیر ایالت سلانگور مالزی یادآورشد: در آینده نشست های بیشتری با تجار و بازرگانان و مدیران استان قزوین خواهیم داشت و تفاهم با دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان هم برای ما جالب است و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی از تنوع غذایی در استان قزوین ابراز خرسندی کرد و گفت: غذاهای خوشمزه در قزوین ما را به وجد آورد و این تنوع غذایی بیانگر ذائقه خوب و سلیقه در پخت غذا باشد.

عبدالخالد ابراهیم در خصوص ایجاد اتاق تجاری در سلانگور گفت: ما در تهران نماینده تجاری داریم که زمینه دعوت از سرمایه گذاران مالزیایی و ایرانی را فراهم می کنند اما تمایل داریم زمینه کار به گونه ای شود تا تجار و سرمایه گذاران بدون تشریفات و واسطه و بدون بوروکراسی دولتی با هم مذاکره کنند و وارد کار تجاری شوند.

وی تصریح کرد: باید اتحادیه های سرمایه گذاری تبادل مستقیم اطلاعات داشته باشند و براحتی با طرف تجاری خود تماس بگیرند و هرجا علاقمند هستند سرمایه گذاری کنند.

توریسم اسلامی پیگیری می شود

سروزیر ایالت سلانگور مالزی از طرح توریسم اسلامی استقبال کرد و اظهارداشت:ایران مناطق دیدنی زیادی دارد که در تهران، اصفهان و قزوین می تواند مورد توجه گردشکگران مالزی قرار گیرد لذا امیدواریم خواهر خواندگی قزوین و سلانگور بتواند استعدادهای این بخش را شکوفا کند.

وی گفت: مناسبات مشترک دو کشور ایجاب می کند افراد بیشتری از مالزی به ایران بویژه قزوین بیایند و شما نیز سفرهای بشیتری به کشور ما داشته باشید.

هیئت تجاری ایلات سلانگور مالزی در مدت سهد روز اقامت در استان قزوین از شرکت ژلاتین حلال تولید کننده مواد دارویی و غذایی، شرکت اپادانا سرام تولید کننده کاشی و سرامیک، مجتمع کشاورزی و دامداری مافی، پارک علم و فنآوری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بازدید کردند.

این هیئت شنبه شب قزوین را به مقصد اصفهان ترک کرد.