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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

روحیه پژوهش بین فرهنگیان گلستان ترویج داده می شود

روحیه پژوهش بین فرهنگیان گلستان ترویج داده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: یکی از سیاست گذاری های اصلی این اداره کل، ترویج روحیه پژوهش و تحقیق در بین فرهنگیان و توجه ویژه به برنامه معلم پژوهنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه شورای تحقیقات، اقدام پژوهی را راهکاری برای حل مسائل و مشکلات کلاس درس عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در سال جاری تلاش خواهد شد تا دوره های ضمن خدمت اقدام پژوهی متناسب با نیاز هر شهرستان برگزار شود.
 
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در ادامه حمایت مالی از مقالات چاپ شده در نشریات علمی معتبر را از سیاست های جدید معاونت پژوهش ذکرکرد و گفت: در بخش حمایت مالی از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی این رویکرد در سال جاری نیز به قوت خود پابرجاست.
 
به گزارش مهر، چگونگی تقدیر و تجلیل از معلمان پژوهنده نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1447387

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