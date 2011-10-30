روحیه پژوهش بین فرهنگیان گلستان ترویج داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه شورای تحقیقات، اقدام پژوهی را راهکاری برای حل مسائل و مشکلات کلاس درس عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در سال جاری تلاش خواهد شد تا دوره های ضمن خدمت اقدام پژوهی متناسب با نیاز هر شهرستان برگزار شود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در ادامه حمایت مالی از مقالات چاپ شده در نشریات علمی معتبر را از سیاست های جدید معاونت پژوهش ذکرکرد و گفت: در بخش حمایت مالی از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی این رویکرد در سال جاری نیز به قوت خود پابرجاست.

به گزارش مهر، چگونگی تقدیر و تجلیل از معلمان پژوهنده نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.