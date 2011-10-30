انجام برنامه شاخص یابی بهداشتی کشور پس از 10 سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا با اعلام این خبر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، افزود: این برنامه طبق شاخصهای بهداشت جهانی هر 5 سال یکبار باید در کشورها انجام شود که در کشور ما 10 سال پیش انجام شد و از سال گذشته به دستور وزیر بهداشت دوره جدید این شاخص یابی شروع شد.

وی با اشاره به اینکه آمار نهایی این شاخصها بهمن ماه احصا و اعلام خواهد شد اظهار داشت: طبق آنچه تاکنون به دست آمده تمامی شاخصهای بهداشتی کشور نسبت به 10 سال پیش از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.