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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

انجام برنامه شاخص یابی بهداشتی کشور پس از 10 سال

انجام برنامه شاخص یابی بهداشتی کشور پس از 10 سال

معاون بهداشت وزارت بهداشت از انجام برنامه شاخص یابی بهداشتی کشور (DHS) در ایران پس از 10 سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا با اعلام این خبر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، افزود: این برنامه طبق شاخصهای بهداشت جهانی هر 5 سال یکبار باید در کشورها انجام شود که در کشور ما 10 سال پیش انجام شد و از سال گذشته به دستور وزیر بهداشت دوره جدید این شاخص یابی شروع شد.

وی با اشاره به اینکه آمار نهایی این شاخصها بهمن ماه احصا و اعلام خواهد شد اظهار داشت: طبق آنچه تاکنون به دست آمده تمامی شاخصهای بهداشتی کشور نسبت به 10 سال پیش از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

کد مطلب 1447405

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