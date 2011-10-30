گردان مانع از پیروزی شهرداری شد/ نتایج و کیفیت بازی ما متناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یشیچ، در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و ذوب آهن گفت: بازی امروز تیم ما با سایر دیدارهای گذشته‌مان متفاوت بود، چون ذوب آهن یک دروازه بان خیلی خوب داشت که مانع از گل زدن بازیکنان ما شد. در بازی‌های گذشته نمی توانستیم از فرصت‌های خود استفاده کنیم اما امروز در گلزنی مقابل سد محکمی به نام شهاب گردان ناکام بودیم.

وی افزود: بازیکنانم بازی خیلی خوبی را ارائه کردند و من از بازی آنها راضی هستم، فقط نمی توانم به آنها تبریک بگویم چون نتوانستیم پیروز این میدان باشیم! هیچ گلایه‌ای از بازیکنانم ندارم اما افسوس می خورم، چون شایسته برد بودیم. امروز ما مقابل یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ایران بازی کردیم و خوشحالم از اینکه تیم ما در تمام زمان مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: سرمای هوا تاثیری در کیفیت بازی بازیکنان ما نداشت و اگر می توانستیم این بازی را ببریم اکنون شرایط‌مان متفاوت بود. 2 امتیازی که ما در این بازی از دست دادیم به خاطر بد بازی کردن بازیکنانم نبود، بلکه ذوب آهن خوب دفاع می کرد و به من هم هیچ ارتباط ندارد که امروز روز بد ذوب آهن بود یا روز خوب این تیم.

یشیچ تاکید کرد: اگر در حال حاضر بخواهم سیستم بازی تیم شهرداری را عوض کنم، چندان موثر نخواهد بود و تا پایان نیم فصل باید به همین شکل به کار خود ادامه دهیم. ما باید طی این 12 هفته امتیازات بیشتری را کسب می کردیم، چون تیم من بازی‌های قابل قبولی انجام می دهد اما نتایج ما با نوع و کیفیت بازی تیم هیچ تناسبی ندارد، بنابراین از امتیازاتی که تا به امروز کسب کرده‌ایم راضی نیستم.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان از هفته دوازدهم رقابت لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.