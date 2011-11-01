به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طوسی گفت: گشت کنترل مناطق تحت مدیریت استان، موفق به کشف و تخریب ۱۱ باب کوخه بازگیری و دستگیری چهار متخلف شکار و صید شد.

وی افزود: متخلفان با تنظیم صورتجلسه تخلف تحویل مقامات قضایی استان شدند.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان افزود: تعداد ۲۰ رشته تور مخصوص صید پرندگان شکاری نیز از این متخلفان کشف و ضبط شد.



وی اظهار کرد: توسط این یگان شش بهله پرنده شکاری از نوع سنقر و سه بهله دلیجه از کوخه های مذکور کشف و در زیستگاه های طبیعی استان رهاسازی شدند.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد: ۱۵ قطعه قمری که به عنوان طعمه برای صید پرندگان شکاری استفاده می شد نیز در طبیعت رهاسازی شدند.

