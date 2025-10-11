  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

۶ متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در هرمزگان دستگیر شد

بندرعباس-فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان شش متخلف زنده گیری پرندگان شکاری را در استان دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهارکرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان شش متخلف زنده گیری پرندگان شکاری را در استان دستگیر کردند و از متخلفان ۷ بهله دلیجه، ۲۸ قطعه قمری و ۳۵ عدد تور صیادی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده متخلفان در حال گذراندن مراحل قانونی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان بیان کرد: در این عملیات‌ها ۱۲ باب کوخه تخریب شد.

کوخه شکار، پوست یا ماچان یک وسیله پنهانی یا پناهگاه برای شکارچیان یا شکارداران است که برای کاهش احتمال شناسایی توسط جانوران طراحی شده‌است.

کد خبر 6618877

    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دستشون بشکند

