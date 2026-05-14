۱۳ کوخه شکاری پرنده در شادگان تخریب شد

سید محمدحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کل کوخه های تخریب شده ۱۳ کوخه است که از میان این تعداد کوخه پنج بهله سارگپه و هشت بهله سنقر تالابی کشف و رهاسازی شد.

وی افزود: البته وجود این نوع پرندگان شکاری معمولی در کوخه به این خاطر است که از این پرندگان به منظور فریب پرنده شکاری شاهین یا قوش در حال پرواز که دنبال شکار پرنده ای هستند.

رئیس اداره محیط زیست شادگان ادامه داد: با رها کردن کبوترهای قمری که در بندی کنترل شده به طول ۱۰ متر و همزمان پرنده شکاری طعمه که بر روی کبوتر اطراف کوخه پرواز می کنند استفاده می شود تا با فریب پرنده شکاری قوش یا شاهین و فرود آن بر روی طعمه ، تورهای آماده ، باز شده و بر سوژه مورد نظر پهن می شوند.

فقیه در پایان گفت: از کل کوخه های تخریبی تعداد ۳۰ قطعه کبوتر قمری هم کشف و پس از اطمینان از سلامت این نوع پرندگان در طبیعت تالاب رها سازی گردید. مضاف بر این سه نفر هم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.