قطعنامه ایران درباره خلع سلاح اتمی جهانی به تصویب سازمان ملل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نشست کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی، قطعنامه پیشنهادی را خود را ارائه کرد که با 107 رای موافق تنها در برابر رای منفی آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کشور غربی دیگر به تصویب رسید.

عنوان این قطعنامه "پیگیری اجرای تعهدات پذیرفته شده در چارچوب کنفرانسهای بازنگری دولتهای عضو پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای در سالهای "1995 ،2000 و2010 میلادی" بود که برای چهارمین بار ظرف هشت سال از سوی ایران مطرح و در نهایت تصویب شد.

این قطعنامه از کشورهای دارای سلاح هسته‌ ای می ‌خواهد به اقدامات لازم جهت اجرای تعهداتشان مبنی بر انهدام کامل زرادخانه تسلیحات اتمی خود بر اساس اصول شفافیت، برگشت ‌ناپذیری و نظارت بین‌ المللی سرعت بخشند.



