به گزارش خبرگزاری مهر، طرح جهاد سلامت چهار از هفت آبان ماه با استقرار بیمارستان سیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه دشت آزادگان آغاز شده که در دومین روز اجرای این طرح 715 بیمار نیازمند از اهالی منطقه، خدمات تخصصی درمانی دریافت کردند.

در دومین روز اجرای طرح جهاد سلامت چهار از 715 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سیار دانشگاه 277 نفر مورد معاینه عمومی قرار گرفتند و بیماران مراجعه کننده به متخصصان داخلی 110 نفر ، کودکان 34 نفر ، زنان 81 نفر ، جراحی عمومی 26 نفر ، قلب و عروق 20 نفر، چشم 122 نفر و گوش و حلق و بینی 45 نفر بودند.

با توجه به ارائه خدمات آزمایشگاهی و سونوگرافی در این طرح ، 84 بیمار در دومین روز اجرای طرح به آزمایشگاه بیمارستان سیار و 30 نفر نیز به مرکز سونوگرافی مراجعه کردند وخدمات مورد نیاز را دریافت کردند.

هفت عمل جراحی نیز به طور رایگان در هشتم آبان ماه در اتاق عمل سیار فعال در طرح جهاد سلامت چهار انجام شد.