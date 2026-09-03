پایداری جوی در استان اردبیل تا یکشنبه

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای عددی نشان‌دهنده پایداری نسبی جو استان طی پنج روز آینده است.

وی افزود: از امروز (پنجشنبه، ۱۲ شهریور) تا یکشنبه (۱۵ شهریور)، آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری خواهد بود؛ هرچند در نواحی شرقی (به‌ویژه مناطق همجوار با گیلان) و ارتفاعات، افزایش ابر و مه محلی موقت در ساعات شب تا صبح دور از انتظار نیست.

کوهی با اشاره به تداوم هوای نسبتاً گرم در شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز و کوثر، بیشینه دما را ۳۰ تا ۳۳ درجه سلسیوس اعلام کرد و گفت: سایر مناطق استان تغییر دمای محسوسی نخواهند داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:وزش بادهای شرقی با منشأ خزری همچنان جریان غالب خواهد بود و در دشت اردبیل، سرعت باد گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

کوهی تأکید کرد: طی پنج روز آینده بارشی پیش‌بینی نمی‌شود، اما از اواخر روز یکشنبه با ورود سامانه ناپایدار، ابرناکی افزایش یافته و دوشنبه (۱۶ شهریور) در برخی مناطق استان باران می‌بارد و دما کاهش می‌یابد.