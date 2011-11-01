به گزارش خبرگزاری مهر، "دخترانه" عنوان مجموعه برنامه‌ای از گروه نوجوان شبکه دو سیماست. این برنامه ترکیبی است و قصد دارد با نگاه کارشناسانه مسائل روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دختران جامعه امروز را مورد بررسی قرار دهد.

این مجموعه برنامه که در 50 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید می‌شود، در قالب آیتم‌های متنوع مسائل مربوط به دختران را در سه سطح مبنایی، هویتی و خانوادگی و اجتماعی مورد کنکاش و بررسی قرار خواهد داد.

"دخترانه" با اهدافی چون ترویج روحیه نشاط، امید و آگاهی و عفاف در نوجوانان و جوانان ساخته خواهد شد. این برنامه هم اکنون در مرحله بازنویسی متن است و با اتمام این مرحله، کار تولید را آغاز خواهد کرد.



