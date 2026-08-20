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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

همایش «وحدت و مقاومت» در زاهدان برگزار می‌شود

همایش «وحدت و مقاومت» در زاهدان برگزار می‌شود

زاهدان- مدیر نهاد رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان از برگزاری همایش «وحدت و مقاومت» در دانشگاه سیستان و بلوچستان و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد تقی سیفایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش محوری «وحدت و مقاومت» روز یکشنبه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود و محور آن، تبیین گفتمان وحدت برای مقاومت، حفظ موجودیت کشور و فراهم‌کردن زمینه رشد و توسعه است.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وحدت از ارکان گفتمان انقلاب اسلامی است، افزود: هفته وحدت نباید صرفاً به یک مناسبت سالانه محدود شود، بلکه وحدت باید در همه ابعاد زندگی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و در سیستان و بلوچستان نیز به‌عنوان یک نقطه عطف سالانه در این زمینه دنبال شده است.

وی ادامه داد: امسال برنامه‌های هفته وحدت تنها در زاهدان متمرکز نیست و شهرستان‌های مختلف استان نیز میزبان برنامه‌های محوری خواهند بود؛ از جمله همایش «حب‌النبی» و نعت‌خوانی در سراوان، همایش تبیین شخصیت وحدت‌محور امام شهید در ایرانشهر و همایش تبیین نگاه‌های امام شهید درباره توسعه استان در چابهار.

نقاط مختلف سیستان و بلوچستان میزبان برنامه های فرهنگی و مذهبی هفته وحدت

سیفایی برگزاری محفل قرآنی با حضور مهمانان و چهره‌های شناخته‌شده قرآنی کشور در زاهدان را از دیگر برنامه‌های هفته وحدت عنوان کرد و گفت: برنامه‌های محله‌محور و سازمان‌محور نیز در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و مجموعه این برنامه‌ها، گرامیداشت نعمت وحدت در میان مردم استان را دنبال می‌کند.

وی همچنین گفت: برنامه‌های محوری هفته وحدت به‌گونه‌ای زمان‌بندی شده‌اند که با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند؛ بر این اساس، همایش وحدت و مقاومت یکشنبه در زاهدان، همایش تبیین شخصیت وحدت‌محور امام شهید سه‌شنبه در ایرانشهر و برنامه‌های مربوط به سراوان نیز در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهد شد.

به گفته سیفایی، در همایش ایرانشهر رئیس شورای علمای شرق افغانستان حضور خواهد داشت و در سایر برنامه‌ها نیز مهمانان ملی حضور دارند، هرچند به دلیل شرایط کشور، شمار مهمانان بین‌المللی امسال محدود خواهد بود.

کد مطلب 6922493

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