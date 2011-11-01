به گزارش خبرنگار مهر، حاجی محمد مومنی وزیر امور خارجه غنا که به تهران سفر کرده است بعد از دیدار با همتای ایرانی خود در نشست مشترک مطبوعاتی با علی اکبر صالحی حضور یافت و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با میزان تبادلات تجاری دو کشور گفت: هم اکنون حجم تجاری دو کشور خیلی کم است اما ظرفیت فراوانی در این رابطه وجود دارد.

وی با بیان اینکه صادرات محصولات سایپا به تازگی به غنا آغاز شده است گفت: غنا بازار بسیار خوبی برای محصولات ایرانی است و از طرف دیگر یک شرکت تولید کاکائو در غنا علاقه مند صادرات محصولاتش به ایران است که کمیسیون اقتصادی دو کشور می تواند در این زمینه کمک کند.

وزیر امور خارجه غنا در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با حمایت سیاسی دو کشور در مجامع بین المللی تاکیدکرد: ما ایده آل ها و اهداف مشترکی با ایران داریم که در سازمان ملل به طور اصولی درباره صلح، ثبات و امنیت جهانی از هم حمایت می کنیم و بر اساس چند جانبه گرایی نیز با یکدیگر همکاری داریم.

حاجی محمد مومنی در رابطه با تحولات شمال آفریقا نیز با اشاره به اینکه این تحولات از تونس آغاز شد گفت: ما از این انقلاب ها استقبال می کنیم اما در رابطه با وضعیت لیبی ما نارضایتی خود را نیز گفته ایم که راضی نیستیم مردم کشته شوند.

وزیر امور خارجه غنا تاکید کرد: شورای امنیت و ناتو راه را اشتباه رفتند در حالی که با اتحادیه آفریفا مشورتی در خصوص وضعیت لیبی نکرده اند. در حالی که لیبی عضو اتحادیه آفریقا بود و اگر به طرح پنل آفریقایی برای لیبی توجه می شد با راه حل مسالمت آمیز و بدون خون ریزی می شد وضعیت لیبی را به سرانجام رساند.