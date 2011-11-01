سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و به درخواست شهروندان تهرانی و جلوگیری از عرضه و فروش سلاحهای نامتعارف و سرد در سطح شهر این طرح صبح امروز به صورت سراسری اجرا شد.

وی ادامه داد: در این طرح ماموران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن شناسایی واحدهایی که سلاحهای نامتعارف و سرد می فروختند، آنها را پلمپ کردند.

رئیس پلیس تهران افزود: از ابتدای سال تاکنون این طرح در چند مرحله به صورت گسترده و در سطح شهر اجرا شد که طی آن با فروشندگان، عرضه کنندگان و حاملان سلاح سرد برخورد شد.

ساجدی نیا در پایان با اعلام اینکه این واحدها بدون مجوز و غیر قانونی فعالیت می کنند از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت این واحدها مراتب را از طریق 110 به پلیس اطلاع دهند.

