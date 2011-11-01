العربی اقدام آمریکا در تحریم یونسکو را تقبیح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نبیل العربی" گفت : اقدام آمریکا در تحریم یونسکو اقدامی ناشایست است و این حرکت آمریکا تاثیر مخربی بر احیای روند مذاکرات سازش و میزان بی طرفی جامعه بین الملی در قبال تحقق صلح در منطقه دارد.

وی همچنین با ابراز ناخرسندی از کشورهایی که به عضویت فلسطین در یونسکو رای ممتنع داده اند، افزود: حمایت کشورها از عضویت کامل فلسطین در یونسکو فضا را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به پایتخی بیت المقدس هموار می کند.

دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد: این اقدام پیروزی دیپلماتیک برای فلسطینی ها و کشورهای عربی و عدالت بین المللی و در واقع تلاشی از سوی جامعه بین المللی برای زدودن ظلم تاریخی علیه ملت فلسطین است.