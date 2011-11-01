  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

العربی اقدام آمریکا در تحریم یونسکو را تقبیح کرد

العربی اقدام آمریکا در تحریم یونسکو را تقبیح کرد

دبیر کل اتحادیه عرب با ابراز ناخرسندی از اقدامات خصمانه آمریکا علیه یونسکو، عضویت کامل فلسطین در این نهاد وابسته به سازمان ملل را هموار کننده مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نبیل العربی" گفت : اقدام آمریکا در تحریم یونسکو اقدامی ناشایست است و این حرکت آمریکا تاثیر مخربی بر احیای روند مذاکرات سازش و میزان بی طرفی جامعه بین الملی در قبال تحقق صلح در منطقه دارد.

وی همچنین با ابراز ناخرسندی از کشورهایی که به عضویت فلسطین در یونسکو رای ممتنع داده اند، افزود: حمایت کشورها از عضویت کامل فلسطین در یونسکو فضا را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به پایتخی بیت المقدس هموار می کند.

دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد: این اقدام پیروزی دیپلماتیک برای فلسطینی ها و کشورهای عربی و عدالت بین المللی و در واقع تلاشی از سوی جامعه بین المللی برای زدودن ظلم تاریخی علیه ملت فلسطین است.

کد خبر 1449820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها