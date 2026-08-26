به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب چهارشنبه چهارم شهریورماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع در قالب هفته بیستوششم و موج ۱۷۹ برگزار میشود و شهروندان برای حضور در این برنامه دعوت شدهاند.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و محل تجمع شرکتکنندگان میدان شهدای مدافع حرم (میدان تعاون) تعیین شده است.
مسیر برگزاری این اجتماع از میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان اعلام شده و شرکتکنندگان در این مسیر حضور خواهند داشت.
اجتماع «نحن المنتقمون» یکی از برنامههای مردمی پیشبینیشده برای امشب در شهر کرمانشاه است که در قالب برنامههای هفته بیستوششم برگزار میشود.
این برنامه با حضور مردم کرمانشاه و در ساعت اعلامشده برگزار خواهد شد.
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