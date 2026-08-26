  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

اجتماع بزرگ مردمی نحن المنتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

اجتماع بزرگ مردمی نحن المنتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب چهارشنبه چهارم شهریورماه در میدان شهدای مدافع حرم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب چهارشنبه چهارم شهریورماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع در قالب هفته بیست‌وششم و موج ۱۷۹ برگزار می‌شود و شهروندان برای حضور در این برنامه دعوت شده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و محل تجمع شرکت‌کنندگان میدان شهدای مدافع حرم (میدان تعاون) تعیین شده است.

مسیر برگزاری این اجتماع از میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان اعلام شده و شرکت‌کنندگان در این مسیر حضور خواهند داشت.

اجتماع «نحن المنتقمون» یکی از برنامه‌های مردمی پیش‌بینی‌شده برای امشب در شهر کرمانشاه است که در قالب برنامه‌های هفته بیست‌وششم برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور مردم کرمانشاه و در ساعت اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6928938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها