مشکل 230 هزار سپرده گذار گلستانی در موسسات مالی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر سه شنبه در جمع اعضای ستاد حفاظت اجتماعی استان افزود: 230 هزار سپرده گذار تعاونی بهمن ایثار وحدت در استان بودند که در کوتاه ترین زمان این موضوع حل شد.

پوریانی تصریح کرد: برای سپرده گذاران تعاونی های بهمن ایثار، وحدت، ذوالفقار ولایت و امید مشهد در استان مشکلاتی بوجود آمد که با مشارکت دادستانی و دستگاه قضا کار بزرگی انجام شد و از بوجود آمدن مشکلات امنیتی برای کشور جلوگیری شد.

دادستان گرگان گفت: توانمندی مردم در پیشگیری از وقوع جرم زیاد است ومدیران باید در این زمینه برای مردم مدل سازی کنند وابزار پیشگیری نیز در اختیار مدیران قرار گیرد.



پوریانی اظهار داشت: مقوله پیشگیری از وقوع جرم بحث مهمی است و اگر پیشگیری صحیح انجام می شد شاهد تشکیل بسیاری از پرونده ها در دادگستری نبودیم.



وی با بیان اینکه ایجاد ارتباط وتعامل با مدیران متولی لازم است افزود: اما اگر مدیری در این بخش تعلل کرد برخورد با او وظیفه همه ما است.



دادستان گرگان با اشاره به مشارکت مردم قلعه حسن در تامین امنیت این منطقه اظهارداشت: حضور برخی افراد معتاد در این منطقه باعث برخی ناامنی هایی شده بود که مشارکت هدایت شده مردم در این زمینه موثر واقع شد.



وی با بیان اینکه انگیزه های خوبی در مردم در مشارکت وپیشگیری از وقوع جرم وجود دارد افزود:جذب نیروهای انسانی واعتبارات در این بخش نیاز است.

پوریانی تصریح کرد: ضرورت تشکیل این نهاد در این است تا اقشار مختلف جامعه و موسسات غیر دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند.