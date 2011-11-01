13 آبان فرصت آشنایی جوانان با فرهنگ استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت سیزدهم آبان ماه برگزار شد، افزود: اتحادیه انجمن ‌های اسلامی دانش ‌آموزان به برکت تربیت اسلامی و قرآنی ملت ایران تشکیل شده است.

وی همچنین یوم الله سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران را حرکتی ماندگار دانست و اظهار داشت: هم اکنون نوای بیداری اسلامی در جهان طنین انداز شده که تاثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران بوده و این ویژگی منحصربفرد تنها از آن انقلاب و ملت ایران است.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گیلان گفت: تربیت قرآنی و داشتن روحیه استکبارستیزی انسان هایی مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی را در خود پرورش می دهد.

وی با اشاره به اینکه تسخیر لانه جاسوسی در سیزدهم آبان نشانه وجود رهبری عالم به پشتیبانی ملتی بصیر و باتقواست، ادامه داد: توکل و اعتماد امام و مردم به وعده الهی از ویژگیهای دیگری است که انقلاب را به پیروزی رساند.

جانعلی پور خواستار حمایت جدی از تشکل‌ های دانش‌ آموزی برای برقراری عدالت تربیتی شد و افزود: این اتحادیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 16 هزار شهید دانش ‌آموز را در طول هشت سال جنگ تحمیلی به کشور تقدیم کرده است که نشان از سابقه درخشان اتحادیه دارد.

وی همچنین مهمترین برنامه های در حال اجرای این اتحادیه را جذب 40 مربی برای فعالیت در 16 شهرستان استان با هدف برنامه ریزی برای تربیت دانش آموزان 400 دبیرستان مورد نظر به منظور نقش آفرینی و زنده نگه داشتن ارزشهای والای انقلاب اسلامی دانست.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان از کسب مقام سومی گیلان در طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش‌ آموز در کشور خبرداد و بیان اشت: تاکنون پرونده 230 شهید دانش ‌آموز استان در قالب این طرح تکمیل شده و امیدوار هستیم تا در سال تحصیلی در سال جاری زندگینامه 100 شهید دیگر نیز مورد پژوهش قرار گیرد.

وی اظهر داشت: دیدار با استاندار گیلان، افتتاح دبیرخانه استکبارستیزی کشور در استان و راه اندازی پایگاه اینترنتی باهدف معرفی شخصیت های استکبارستیز کشور به نشانی WWW.ZESTEKBAR.IR از جمله برنامه های گرامیداشت سیزدهم آبان ماه است.

جانعلی پور یادآور شد: برپایی 30 قرارگاه امداد دانش آموزان عضو اتحادیه با همکاری کمیته امداد امام خمینی ( ره) با هدف جمع آوری کمک های مردمی برای مردم قحطی زده سومالی از دیگر فعالیتهای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان در یوم الله سیزدهم آبان است.