به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاویانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان ساری، با تبریک سالروز ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی، گزارشی از فعالیت‌های اتحادیه ارائه کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی این روز گفت: ۱۳ آبان صرفاً یک تاریخ نیست بلکه نقطه پیوند هویت تاریخی و آرمانی ملت ایران است. دانش‌آموزان ایرانی با ایثار و فداکاری خود نشان دادند که در برابر سلطه و تحقیر می‌ایستند و انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان می‌رسانند.

کاویانی با بیان اینکه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تأسیس شد، افزود: این تشکل به عنوان پرچمدار جریان دانش‌آموزی تراز انقلاب اسلامی، تحت نظارت مستقیم ولی فقیه فعالیت می‌کند و با رسالت تربیت و تقویت بنیه علمی و اعتقادی دانش‌آموزان، برنامه‌های متعددی را در سطح استان مازندران اجرا کرده است.

مسئول اتحادیه مازندران از جمله اقدامات این تشکل را پوشش بیش از ۱۷۰۰ مدرسه در استان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و هویتی مانند نمایشگاه مدرسه انقلاب، همکلاسی آسمانی، لشکر فرشتگان و رویداد ملی جهان بدون صهیونیست ذکر کرد.

وی گفت: این برنامه‌ها با هدف افزایش بصیرت سیاسی و اجتماعی، تربیت کنشگران رسانه‌ای و آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ و دستاوردهای انقلاب اسلامی اجرا می‌شوند.

وی همچنین به برگزاری همایش اندیشه مطهر، طرح جهاد علمی و اردوی طلایه‌داران فردا اشاره کرد و افزود: تمامی این اقدامات با هدف تربیت نسل جوان، افسران جنگ نرم و ادامه مسیر انقلاب اسلامی انجام می‌شود و هدیه‌ای به ساحت مقدس شهدا و امام زمان است.

کاویانی در پایان از حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزان در این آدینه مبارک قدردانی کرد و گفت: تعهد اتحادیه به تربیت نسلی تاریخ‌ساز برای انقلاب اسلامی تنها در سایه همکاری و حمایت همه دلسوزان محقق می‌شود.