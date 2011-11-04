‌به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری در جمع راهپیمایان 13 آبان ماه این شهرستان افزود: سیزدهم آبان ماه سالروز سه رویداد مهم در تاریخ کشور است، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در 13 آبان ماه سال 1343، شهادت دانش‌آموزان در این روز در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان ماه سال 1358 از جمله رویدادهای مهم این روز است.

فرماندار فیروزکوه اضافه کرد: این سه رویداد مهم و تاریخی در شکل ‌گیری حرکت انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: هویت هر سه رویداد، مبارزه با استکبار جهانی و سرکردگان و عوامل آن است و به همین علت این روز بزرگ را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری کرده‌اند.

در راهپیمایی 13 آبان در شهرستان فیروزکوه که تا میدان راه‌آهن و مسجد جامع این شهر ادامه یافت، دانش‌آموزان از مدارس مختلف، دانشجویان، بسیجیان، نظامیان و قشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی حضور داشتند و حمایت همه جانبه خود را از ملتهای مسلمان علیه استکبار اعلام کردند.

در این مراسم، قطعنامه 13 آبان ماه و روز ملی استکبار جهانی خوانده شد و در آن، جلوگیری از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه مورد تأکید قرار گرفت.